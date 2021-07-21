中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

▲烟花颱風侵襲機率。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

烟花變胖增強中！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，預計今天（21日）中午前後、偏下午有機會發布中度颱風烟花海上警報，另周四白天發陸上警報機率高，周五、周六影響台灣最多、下雨時間久。而根據氣象局最新烟花暴風圈侵襲機率，宜蘭縣最高達79%，台中以北都有6成機率，其他縣市也有58-29%。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天烟花外圍環流影響，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，白天空檔較多，下半天到晚上降雨較明顯；中南部多雲到晴，也有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。

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▲▼烟花路徑稍偏北，各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



氣象局觀測，烟花中心氣壓970百帕，今晨2時中心位置在台北東方680公里海面上，以每小時9公里速度，向西轉西南西進行，中心附近最大風速每秒35公尺（即每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，７級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。

黃恩鴻說，周四至周六烟花颱風及其外圍環流影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；周五、周六影響最多、下雨時間久，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他各地局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻分析，由於烟花路徑稍往北修，海上颱風警報時間往後延，預估今中午前後、偏下午有機會發海警；至於原本預估今晚到周四清晨發布陸上颱風警報，現在預估周四白天發陸警機率高；而烟花未來發展滿明顯，預估將以中颱到中颱上限強度影響台灣，也不排除登陸的可能性。

至於烟花是否有可能和輕度颱風查帕卡產生「雙颱藤原效應」，黃恩鴻指出，由於雙颱目前距離1700、1800公里遠，若要發生藤原效應要兩者約1000公里，且查帕卡進到陸地，強度明顯減弱，藤原效應機率不大。

根據氣象局最新資料，烟花颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，宜蘭縣79%、基隆市78%、台北市77%、新北市75%、桃園市74%、新竹縣市各69%、苗栗縣66%、台中市60%，其他縣市也有58-29%。

黃恩鴻說，周日至下周二烟花颱風遠離，受到西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼雙颱藤原效應機率不大。（圖／氣象局）

