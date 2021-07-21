烟花「原地打轉」動向有變數！　鄭明典：要說抱歉了

▲鄭明典PO出衛星雲圖表示，烟花強度稍有增強。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風烟花進逼台灣，中央氣象局鄭明典今天（21日）貼出衛星雲圖表示，要說抱歉了！天氣風險公司總經理彭啟明則指出，目前各家預測烟花都很收斂往北轉彎，雖然稍微鬆一口氣，但還是擦邊北台灣。

鄭明典在臉書說，烟花颱風幾乎在原地打轉，威脅尚未解除，不過未來路徑又變得很不明確，需要時間再觀察；圖中烟花颱風紫色的眼牆雲系接近環繞一整圈，相對來說強度稍有增強，動向還有變數，稍後預報中心會有新資料公布。

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▼烟花颱風開眼了。（圖／翻攝RAMMB）



彭啟明則在臉書指出，周二烟花颱風的路徑預測各家顯著往南，下午開始又往北修正，目前都很收斂往北轉彎，雖然稍微鬆一口氣，但還是擦邊北台灣，還是得要注意後續動態；開始有颱風很外圍的環流水氣接近，今天北部、東北部及東半部會有局部陣雨，中南部仍有局部午後熱對流。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今中午前後、偏下午有機會發布中度颱風烟花海上警報，另周四白天發陸上警報機率高，周五、周六颱風影響台灣最多、下雨時間久。

▲▼烟花各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）