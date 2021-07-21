　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／烟花開眼了！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小

天氣圖。（圖／氣象局）

▲烟花開眼了。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

烟花颱風眼開了！天氣風險公司總經理彭啟明今天（21日）表示，中度颱風烟花暴風邊緣可能在周五、周六碰觸到北台灣，到底暴風圈碰觸台灣多少仍可以再觀察；陸上警報的區域可能落在周四，但仍要看颱風北轉的幅度。

中央氣象局長鄭明典20日在臉書說，如果烟花預測路徑變化不大，預期今上半天就可能發布海上颱風警報，然後可能的風雨衝擊可能不小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明在臉書指出，烟花颱風的預測上，這幾天每天都有很大幅度的變化，尤其周二各氣象模式及氣象單位都大幅往南修正，共識度頗高，都是往台灣北部附近，颱風中心有機會登陸；但周二下午開始，顯著很有共識往北修正，目前距離台灣東方約670公里處，經過約300-400公里遠的宮古島附近群島後，將顯著往西北走，這是過去12小時預測變化很大地方。

▼烟花進逼台灣。（圖／翻攝RAMMB）

天氣圖。（圖／RAMMB）

彭啟明表示，為何會這樣的轉折，主要是位於日本附近的太平洋高壓勢力的變化，過去預測的勢力較強，讓颱風有較多往西的分量，而目前預期未來反有減退的趨勢，也讓未來烟花的走向開始有往北的分量。

彭啟明解釋，這種位於季風低壓內的颱風，加上第7號颱風查帕卡及未來在東邊仍有新的低壓發展中，都是有干擾的作用，容易有變化是可以有預期的；目前最新的預測，烟花颱風已增強為中度颱風，移動速度也略減慢，今天將會往西南西方向移動，周五接近到宮古島到石垣島附近，逐漸開始會往西北轉，朝向台灣北部海面上。

彭啟明說，雖然目前預測，不若直撲台灣的威脅那麼強，但暴風邊緣還是可能在周五到周六碰觸到北台灣，到底暴風圈碰觸台灣多少仍可以再觀察，也請各位不要太急，其實颱風警報發布後，也都還有一天時間準備，當然較無法忍受風險時，就要多承擔預報的不確定性；預期今可能會發布海上颱風警報，陸上警報的區域可能落在周四，但仍要看颱風北轉的幅度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼烟花各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，今凌晨開始，颱風很外圍環流到台灣，北台灣及東半部已經有間歇性的陣雨出現，雨勢會逐漸增強，中南部還是維持午後陣雨的型態；今、周四北部及東半部的風速也會持續增強，會逐漸感受到颱風逐步接近的感覺；周四颱風會更接近，北部及東北部將有持續陣雨，會更連續密集，中南部也將有短暫的雨勢，各地風速也會增強，感受會更明顯。

彭啟明表示，周五到周六是颱風從台灣北部海面通過的時機點，北台灣的風雨將會很顯著，中南部的山區也會有較大雨勢發生的機會，雖然威脅性不若直撲台灣來的強，但颱風的威力也都會感受到，各地風勢都會明顯較大；周日颱風將逐漸遠離，仍有局部陣雨，中南部要留意可能有些雨勢，但還沒有到達西南氣流的層次。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今中午前後、偏下午有機會發布中度颱風烟花海上警報，另周四白天發陸上警報機率高，周五、周六颱風影響台灣最多、下雨時間久。

ET快訊
東奧領隊爽搭商務艙　經典黑歷史被挖出！一句「撐竿跳」讓鄉民笑
陶晶瑩、李李仁低調飛美國！現身桃機「兒女都同行」背後原因曝光
快訊／烟花開眼了！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小
19歲妹收預約AZ簡訊！「長幼有序」挨轟出包　指揮中心曝2原
侯怡君衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！　兩女對戰火爆場面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東奧領隊爽搭商務艙　經典黑歷史被挖出！一句「撐竿跳」讓鄉民笑翻

快訊／烟花開眼了！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小

19歲妹收預約AZ簡訊！「長幼有序」挨轟出包　指揮中心曝2原因

戴資穎住3星「較小雙人房」　對手選手村無敵海景視野曝光

老羞校長休息室「鏡頭監督」　女老師真的很不舒服

2人物決定小戴住哪裡！　考察團報告曝選定3星瑪洛德「關鍵因素」

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

年輕人染疫比率增近3倍！　莊人祥：20歲至39歲占42％

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

東奧領隊爽搭商務艙　經典黑歷史被挖出！一句「撐竿跳」讓鄉民笑翻

快訊／烟花開眼了！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小

19歲妹收預約AZ簡訊！「長幼有序」挨轟出包　指揮中心曝2原因

戴資穎住3星「較小雙人房」　對手選手村無敵海景視野曝光

老羞校長休息室「鏡頭監督」　女老師真的很不舒服

2人物決定小戴住哪裡！　考察團報告曝選定3星瑪洛德「關鍵因素」

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

年輕人染疫比率增近3倍！　莊人祥：20歲至39歲占42％

賈永婕現蹤台南「謝謝子瑜的愛心」！　朝聖咖啡館：全家都愛她

與iPhone 13採用相同晶片！外媒曝iPad Mini將有重大改版

馬英九躺槍！許淑華指戴資穎爭議「馬政府種下」　反被譏：煙霧彈

陳偉殷36歲生日好消息　左肩疼痛逐漸好轉

摺疊新機來了！三星發表會這天登場

三星宣布8月11日舉辦Galaxy Unpacked發表Galaxy Z Fold 3等五大新品

東奧領隊爽搭商務艙　經典黑歷史被挖出！一句「撐竿跳」讓鄉民笑翻

726不解封陳時中推緩坡式降級　沈富雄：他犯大錯卻不自知

8千萬「以父之名」瑞典最速超跑誕生！馬力1,600匹極速500km／h

怎麼努力都瘦不下來！試試這方法　打造一輩子瘦體質

出事！貓單獨在家誤觸電器開關　「2分鐘冒煙起火」整面牆黑掉...

生活熱門新聞

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

威力彩飆7.4億！「3大生肖」財神撐腰

烟花開眼！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小

高端通過EUA「江啟臣按鈴申告圖利罪」　陳時中：讓人心灰意冷

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

8秒偷拍影片！ 柯文哲經濟艙內「摸黑做這事」

19歲妹收預約AZ簡訊　指揮中心曝原因

高雄女打莫德納排尿出問題　醫：全台各地多起個案

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

檢舉里長脫口罩　替代役男「反被記過」：雲林國

更多熱門

相關新聞

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

烟花變胖增強中！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，預計今天（21日）中午前後、偏下午有機會發布中度颱風烟花海上警報，另周四白天發陸上警報機率高，周五、周六影響台灣最多、下雨時間久。而根據氣象局最新烟花暴風圈侵襲機率，宜蘭縣最高達79%，台中以北都有6成機率，其他縣市也有58-29%。

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

即／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」

即／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

即／豪雨夜轟9縣市！烟花雨彈明先到

即／豪雨夜轟9縣市！烟花雨彈明先到

關鍵字：

氣象氣象雲颱風彭啟明鄭明典氣象局

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

戴資穎搭經濟艙「沒必要政治口水」　許淑華揪問題出在馬政府

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

戴資穎日本第一餐被罵爆　王浩宇：便當要價2700

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

更多

最夯影音

更多
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面