快訊／烟花開眼了！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小

▲烟花開眼了。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

烟花颱風眼開了！天氣風險公司總經理彭啟明今天（21日）表示，中度颱風烟花暴風邊緣可能在周五、周六碰觸到北台灣，到底暴風圈碰觸台灣多少仍可以再觀察；陸上警報的區域可能落在周四，但仍要看颱風北轉的幅度。

中央氣象局長鄭明典20日在臉書說，如果烟花預測路徑變化不大，預期今上半天就可能發布海上颱風警報，然後可能的風雨衝擊可能不小。

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彭啟明在臉書指出，烟花颱風的預測上，這幾天每天都有很大幅度的變化，尤其周二各氣象模式及氣象單位都大幅往南修正，共識度頗高，都是往台灣北部附近，颱風中心有機會登陸；但周二下午開始，顯著很有共識往北修正，目前距離台灣東方約670公里處，經過約300-400公里遠的宮古島附近群島後，將顯著往西北走，這是過去12小時預測變化很大地方。

▼烟花進逼台灣。（圖／翻攝RAMMB）



彭啟明表示，為何會這樣的轉折，主要是位於日本附近的太平洋高壓勢力的變化，過去預測的勢力較強，讓颱風有較多往西的分量，而目前預期未來反有減退的趨勢，也讓未來烟花的走向開始有往北的分量。

彭啟明解釋，這種位於季風低壓內的颱風，加上第7號颱風查帕卡及未來在東邊仍有新的低壓發展中，都是有干擾的作用，容易有變化是可以有預期的；目前最新的預測，烟花颱風已增強為中度颱風，移動速度也略減慢，今天將會往西南西方向移動，周五接近到宮古島到石垣島附近，逐漸開始會往西北轉，朝向台灣北部海面上。

彭啟明說，雖然目前預測，不若直撲台灣的威脅那麼強，但暴風邊緣還是可能在周五到周六碰觸到北台灣，到底暴風圈碰觸台灣多少仍可以再觀察，也請各位不要太急，其實颱風警報發布後，也都還有一天時間準備，當然較無法忍受風險時，就要多承擔預報的不確定性；預期今可能會發布海上颱風警報，陸上警報的區域可能落在周四，但仍要看颱風北轉的幅度。

▲▼烟花各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

彭啟明指出，今凌晨開始，颱風很外圍環流到台灣，北台灣及東半部已經有間歇性的陣雨出現，雨勢會逐漸增強，中南部還是維持午後陣雨的型態；今、周四北部及東半部的風速也會持續增強，會逐漸感受到颱風逐步接近的感覺；周四颱風會更接近，北部及東北部將有持續陣雨，會更連續密集，中南部也將有短暫的雨勢，各地風速也會增強，感受會更明顯。

彭啟明表示，周五到周六是颱風從台灣北部海面通過的時機點，北台灣的風雨將會很顯著，中南部的山區也會有較大雨勢發生的機會，雖然威脅性不若直撲台灣來的強，但颱風的威力也都會感受到，各地風勢都會明顯較大；周日颱風將逐漸遠離，仍有局部陣雨，中南部要留意可能有些雨勢，但還沒有到達西南氣流的層次。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今中午前後、偏下午有機會發布中度颱風烟花海上警報，另周四白天發陸上警報機率高，周五、周六颱風影響台灣最多、下雨時間久。