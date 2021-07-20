電影院、健身房連環爆！鄉民讚「完美示範」超酸：下禮拜繼續封

▲京站威秀影城清消環境。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台自13日微解封後，各地方政府可以彈性調整場館開放措施。其中，電影院、健身房開放與否爭議不斷，如今，台北京站威秀影城爆出職員確診、連鎖健身房World Gym也傳出會員確診，就有網友忍不住直呼，「才開放多久就確診」、「726快到了」、「健身房+電影院，刺激囉」。

本站曾報導《712微解封「敢看電影、健身嗎」 網喊看爆黑寡婦...但1場所絕不去》，文中提到，微解封後部分場所適度鬆綁，其中電影院和健身房一直爭議不斷，有些網友認為，「準備訂電影票了，到底有啥好怕的啊」、「電影院就跟上班一樣」；不過也有人擔心，「沒打疫苗，我寧願乖一點不要去人擠人」、「不敢去，開放了會員啟動也是放著扣款」。

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只不過，才微解封沒幾天，連鎖健身房World Gym站前店18日就收到北市衛生局通知，有確診者曾進入場館運動；而長春店也因13日有確診者曾入內，所以暫停營業3天。除了健身房外，台北京站威秀影城也爆出有職員確診，因此20日停業一天；至於欣欣秀泰影城，雖然經查為秀泰旗下企業的新進員工快篩陽性，但是今天也全面關閉消毒。

▲網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

消息陸續曝光以後，也在網路上引發熱議，就有網友在PTT上貼文，詢問「電影院一解封就出事代表什麼？」

底下網友紛紛留言回應，「不要太不滿，解封的正常現象」、「你各位該收心了」、「電影院、健身房都室內的」、「清零是不可能的事」、「微解封到處跑」、「年輕人又鬆懈了」、「每個進場的都跟他有接觸，怕」、「住天母好怕」、「沒認真上班」、「還好沒開放內用」。

此外，也有些網友質疑微解封的政策，「解了就是這樣」、「代表電影院不能解封」、「我就問，誰說要解禁電影院」、「再微解封健身房跟電影院啊，邏輯根本莫名其妙」、「我看下禮拜繼續封好了」、「還在幻想微解封」、「想解封想瘋了，繼續解繼續爆」、「電影院和健身房完美示範解封就出事」。