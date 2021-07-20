戴資穎IG被出征「乾脆去坐機長室」！名醫怒揪「1帳號」：很熟悉

記者邱晟軒／綜合報導

世界球后戴資穎昨（19日）一句「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，揭露台灣代表團選手出征東京奧運是塞在經濟艙，引爆各界譁然。不過，有網友發現戴資穎的個人粉專被出征攻擊，醫師蘇一峰氣炸表示，「請不要騷擾比賽選手，讓選手專心比賽好嗎？」並且還驚現有1個熟悉帳號。

羽球球后戴資穎參加東京奧運，卻被安排搭乘經濟艙引發網友不滿。對此，有網友就發現戴資穎的IG被許多帳號出征攻擊。醫師蘇一峰就特別截圖點出，諸如有「搭經濟艙又如何？為國爭光已是榮譽，還要這麼奢糜（奢靡）？」「不要大頭症，其他選手也是坐經濟艙」、「我是覺得專心比賽，不要炒話題」、「應該讓妳坐機長室」等酸言酸語。

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▲蘇一峰醫師貼出，許多網友出征戴資穎IG的截圖。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

蘇一峰在臉書發文表示，「小戴球后的臉書被進攻了」，還好有許多民眾自發性防守，請不要騷擾比賽選手，讓選手專心比賽好嗎！他也特別指出，查看留言的時後發現，有個帳號很熟悉，「居然有看到之前我講台灣空汚嚴重，來狂罵我的帳號。」

貼文一出，引起許多網友紛紛回應，「網軍真的很噁心」、「網軍動員起來真的很恐怖」、「真的不要打擾選手」、「台灣整個大走針，太離譜了」。

▼蘇一峰醫師貼出，許多網友出征戴資穎IG的截圖。（圖／翻攝蘇一峰臉書）