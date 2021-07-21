俄身高213cm選手進浴室「歪脖頂天花板」　網諷：照日本身高設計？

▲身高213cm的沃爾維切無法在浴室中站立。（圖／翻攝自推特／@fabiopaleixo）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京奧運賽事進入倒數，各國選手陸續抵達選手村休息備賽，結果卻被發現房間內狀況百出，除了俄羅斯擊劍教練痛批屋內設施像中古世紀外，排球隊身高198公分的選手進到浴室後，頭竟然直接頂到天花板，另一名213公分的選手更是要彎著脖子才能進去。

Artyom Volvich, jogador de vôlei da Rússia. 2,13m. Vai acabar quebrando o pescoço neste banheiro da Vila. https://t.co/mqjV2TZuqR pic.twitter.com/qKW8FG6A2p — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) July 19, 2021

長駐莫斯科的巴西記者阿萊索（Fábio Aleixo）跟著俄羅斯代表團一起到東京進行採訪，結果他卻發現，選手村內的浴室天花板設計非常低，個子較高的選手完全無法站立洗澡。例如身高198公分的排球選手哈查諾夫（Karen Khachanov）頭剛好頂到天花板，但同為排球選手的沃爾維切（Artem Volvich）身高達213公分，他就只能彎著脖子進入浴室。

Pérolas da TV Russa.



O apresnetador Dmitry Guberniev fala dos tetos baixos nos banheiros japoneses e como é difícil para tomar banho.



E toma um banho de roupa!!! pic.twitter.com/emg1YRuorN — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) July 20, 2021

阿萊索也到浴室內實測，發現就連他自己都無法好好洗澡，蓮蓬頭無法掛著沖洗，只能選擇手拿蓮蓬頭，或著是坐著洗澡。這也讓許多網友紛紛表示，「運動員都很高，這到底要怎麼洗澡」、「是按照日本人平均身高設計的嗎？」更有人諷刺表示，「床式紙板做的、浴室高度不夠，還是希望客人您能睡個好覺。」

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