東京1天恐暴增3000確診　譚德塞：東奧疫情風險無可避免

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東京奧運23日開幕，但如今多名參賽選手染疫，相關確診數累計79例，不排除可能在最後一刻取消，且專家更預測，東京都單日新增確診可能飆破3000例。世界衛生組織秘書長譚德塞21日直言，現階段已無法排除風險，如何應對才是關鍵，盡快進行識別、隔離、追蹤、治療，阻斷傳播。

綜合路透、NHK報導，隨著東奧開幕式23日登場，如今有越來越多人來到東京，但日本接種1劑新冠疫苗的人口僅占34%，這讓外界始終擔憂東奧可能成為超級傳播事件。

▲東京奧運在疫情期間展開。（圖／路透）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日表示，不應以新冠確診數量來評斷東奧，因為現階段已無法排除風險，如何應對才是關鍵，「若要成功就要確診，對任何病例都要盡快進行識別、隔離、追蹤、治療，阻斷後續傳播。」

但譚德塞也說，東奧應如期舉辦，向全世界展現疫情大流行期間，透過正確籌畫及措施可以取得的成果，全球此時此刻需要東奧作為希望的指標，因為奧運會有把全世界團結在一起、鼓舞人心的力量，「願這片土地上的希望之光，能為一個健康、安全、公平的世界帶來新曙光，我真誠希望東京奧運會取得成功。」

只不過談及疫情，東北醫科藥科大學教授賀來滿夫認為，如今東京面臨重大危機，儘管政府已發布緊急事態宣言，但隨著戴口罩等防疫措施沒有充分落實、Delta病毒擴散、暑假及東奧的到來，人潮勢必出現流動，屆時單日新增確診很有可能飆破3000例，甚至疫情將會蔓延日本全境。

▲東京單日新增確診很有可能飆破3000例，甚至疫情將會蔓延日本全境。（圖／達志影像／美聯社）

賀來滿夫表示，東京自從6月下旬起，住院患者人數來到約莫2300人，進逼去年底至今年初的2600人，狀況堪憂，強調社會大眾應該要戴上口罩，盡可能減少人與人接觸的機會。

賀來滿夫也說，東奧舉辦使疫情擴大的可能性並不高，因為這次的奧運會是在「泡泡」中舉行，但若到時候氣氛太嗨，民眾如果在街頭拿下口罩喝酒狂歡慶祝，或與不認識的人聚會共同為奧運參賽選手加油，那麼這樣就可能造成疫情擴大。

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