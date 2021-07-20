康和證爆經營權爭戰！獨董黃添昌被冒名變抓耙仔　警局提告清白

▲康和證獨立董事黃添昌遭冒名檢舉公司疑雲，黃20日委託律師向信義警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

康和綜合證券股份有限公司（以下簡稱康和證）12日股東會進行董監改選，公司派大獲全勝，拿下11席董事及獨立董事，但卻疑傳經營權爭奪糾紛！竟有人假冒康和證獨立董事黃添昌名義，向投保中心檢舉董事會針對購地案無相關作為，黃添昌收到投保中心回函卻是一頭霧水，追查之下才驚覺竟遭人冒名檢舉。

康和證獨董黃添昌擔心後續效應擴大，7月20日和康和證均委託律師到信義警分局三張犁派出所提告，公司也在當天發出重訊澄清，要追究誰惡意冒名攻擊公司，企圖影響股東權益。

▲康和證獨立董事黃添昌遭冒名檢舉公司疑雲，黃20日委託律師向信義警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

事件起源為康和證獨董黃添昌6月初收到投保中心回函，內容回覆「台端檢舉內容，本中心無調查權限」黃仔細一看，主旨竟然是「黃添昌檢舉康和董事會」黃添昌自己檢舉自己公司，著實讓他滿頭問號。

黃詢問投保中心才發現，有人假冒他名義，在5月20日將檢舉函夾上一張他名片寄到投保中心，讓他驚呼「太荒謬、這種惡意檢舉手段惡劣」若非黃添昌收到回函，完全不知遭人冒名，且這封冒名不實檢舉函並分送金管會、證交所、以及櫃買中心、企圖影響康和證公司運作。

▲康和證獨立董事黃添昌遭冒名檢舉公司疑雲，黃20日親擬聲明。（圖／記者張君豪翻攝）



對此黃添昌和康和證公司委託律師20日到信義分局提告，委任律師表示：這種行為已經造成黃添昌個人、及康和獨立董事對外代表公司名義的正確性受到混淆，因此將提告偽造文書、偽造私文書、加重誹謗、還妨害信用及違反個人資料保護法等罪。

針對獨立董事身份遭冒用，黃添昌嚴正發聲明表示：「本人從未向任何機構、單位或個人寄發檢舉函件，檢舉函所述與本人認知不符，本人亦對此等冒名檢舉之違法行徑深表遺憾，並將依法追訴。」康和證公司也表示希望透過報案提告、檢警能儘速查出幕後藏鏡人、還公司經營團隊一個公道、目前公司端靜待調查。

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