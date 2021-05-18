紅衣男不戴口罩大鬧誠品松菸　狂譙保全警到場一查竟是通緝犯

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情已經邁入社區感染階段，每天都新增多例本土新冠肺炎確診病例，北市政府已調升防疫等級，宣布民眾外出時全程配戴口罩，但卻仍有民眾置之不理，信義警方17日下午接獲報案，民眾反映誠品生活松菸店內有民眾未戴口罩且不聽勸導，警方到場後發現該名身穿紅衣男子態度囂張，未戴口罩被勸導還惱羞成怒飆罵店員及保全。

▲紅衣男子拒絕戴口罩並大鬧松菸誠品，警方獲報到場發現他居然是一名通緝犯，依法將他逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲紅衣男子拒絕戴口罩並大鬧松菸誠品，警方獲報到場發現他居然是一名通緝犯，依法將他逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，根據目前防疫規定，營業及公共場域落實戴口罩及保持社交距離，如未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

警方在昨天下午2時許，接獲110報案系統通報，轄內誠品生活松菸店有民眾因未配戴口罩與商場保全發生口角糾紛。警方到場後，該男子（46歲）因未配戴口罩進入商場，在保全及店員勸導無效後，只好請其離開，但他不願配合，後來仍在賣場裡徘徊，警方到場紅衣男孩加速步行「跑給警察追」警員上前盤查他還質疑警「濫用權勢」

該男子憤而飆罵保全、店員過程全被民眾蒐證，惟經警方查證該男子身分，發現其因案遭通緝，警方經當場告知其權利後將他依法逮捕，並解送至台北地方法院執行。另該男子未配戴口罩部分，信義分局將依當日現場蒐證影像，移請主管機關台北市政府衛生局裁罰。

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