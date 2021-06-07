北市翁死亡燒出破口！家屬自行快篩3確診　警嘆：只看到各種甩鍋

▲信義警分局一名基層警員參與日前一名確診老翁發燒死亡案件，他6日PO文批評衛生機關經通報仍大踢皮球，且未匡列3名事後染疫家人險造成嚴重防疫破口 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松菸文創園區旁5月26日發生一起黃姓老翁在家發燒死亡案件，由於死者生前曾有感冒症狀，且救護人員到場測量老翁身體發燒高達39度，結果信義警方通知北市衛生局疾管課通報疑似新冠肺炎案例（COVID-19）， 沒想到衛生機關竟以「死者生前未居家檢疫、隔離也未被匡列並非確診者」認為沒有必要通報，要求警方通知法醫進行刑事相驗。

結果經法醫採驗送PCR檢測確診，警方無奈只好拜託死者3位家人自行赴醫院快篩，結果3名家屬快篩均呈陽性、且27日下午均確診罹患新冠肺炎，換言之，包含死者在內1家4口都確診，但若無信義警方堅持3名家屬後送醫院快篩，這3名確診者衛生局根本不願通報，恐成防疫破口。

▲信義警分局參與日前一名確診老翁發燒死亡案件，衛生機關經通報卻大踢皮球，未匡列3名事後染疫家人嚴重違反防疫相關規定 。（圖／記者張君豪翻攝）

參與這起老翁染疫死亡案件的信義警分局偵查佐昨晚臉書PO文對疫情表示憂心：「CDC要公布甚麼完全不信」、「通報1922要自己聯絡衛生局」、「衛生局及市聯醫都要警察司法相驗」，他和派出所警員都只能穿戴N95口罩、防護衣、護目鏡、鞋套手套到場勘查並查訪、製作家屬筆錄。

結果衛生機關和市府、CDC大踢皮球，衛生單位給警方最後的答案就是「不到場、不篩檢、檢警和法醫自行處理」，基層警員甚至質疑，若非他們再三囑咐死者家屬3人赴市聯醫接受快篩檢查，從事後檢驗結果來看，衛生機關豈不是放任三名隱性確診民眾在市內流動？

身為防疫第一線警員PO文痛批，「CDC的超前佈署我看不到，只看的到各種甩鍋各種鴕鳥」、「衛生單位難道聯組織評估可疑染疫死者的快篩人員都辦不到，都沒有專責人力？」

根據衛福部及台北市衛生局制定《防疫期間相驗流程》，疑似呼吸道感染病死市民須通知衛生機關人員到場接手，且警員通報後就交接衛生機關進行行政相驗，但目前全台警方都面臨類似困境，多縣市基層警員都遭遇過，案發現場發現疑似染疫猝死，但死者並非匡列確診，衛生機關幾乎都會推給警方，交由司法相驗處理，警方刑事相驗過程需跟有確診風險家屬進行訪查、筆錄製作，像松菸園區旁這起死亡案件，若非警方主動要求家屬快篩，恐又爆發另起社區感染，衛生機關的卸責心態可議，值得深入檢討。

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