　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市翁死亡燒出破口！家屬自行快篩3確診　警嘆：只看到各種甩鍋

▲信義警分局參與日前一名確診老翁發燒死亡案件，批評衛生機關經通報都不願接手，且未匡列3名事後染疫家人險造成嚴重防疫破口 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警分局一名基層警員參與日前一名確診老翁發燒死亡案件，他6日PO文批評衛生機關經通報仍大踢皮球，且未匡列3名事後染疫家人險造成嚴重防疫破口 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松菸文創園區旁5月26日發生一起黃姓老翁在家發燒死亡案件，由於死者生前曾有感冒症狀，且救護人員到場測量老翁身體發燒高達39度，結果信義警方通知北市衛生局疾管課通報疑似新冠肺炎案例（COVID-19）， 沒想到衛生機關竟以「死者生前未居家檢疫、隔離也未被匡列並非確診者」認為沒有必要通報，要求警方通知法醫進行刑事相驗。

結果經法醫採驗送PCR檢測確診，警方無奈只好拜託死者3位家人自行赴醫院快篩，結果3名家屬快篩均呈陽性、且27日下午均確診罹患新冠肺炎，換言之，包含死者在內1家4口都確診，但若無信義警方堅持3名家屬後送醫院快篩，這3名確診者衛生局根本不願通報，恐成防疫破口。

▲信義警分局參與日前一名確診老翁發燒死亡案件，批評衛生機關經通報都不願接手，且未匡列3名事後染疫家人險造成嚴重防疫破口 。（圖／記者張君豪翻攝）▲信義警分局參與日前一名確診老翁發燒死亡案件，批評衛生機關經通報都不願接手，且未匡列3名事後染疫家人險造成嚴重防疫破口 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警分局參與日前一名確診老翁發燒死亡案件，衛生機關經通報卻大踢皮球，未匡列3名事後染疫家人嚴重違反防疫相關規定 。（圖／記者張君豪翻攝）

參與這起老翁染疫死亡案件的信義警分局偵查佐昨晚臉書PO文對疫情表示憂心：「CDC要公布甚麼完全不信」、「通報1922要自己聯絡衛生局」、「衛生局及市聯醫都要警察司法相驗」，他和派出所警員都只能穿戴N95口罩、防護衣、護目鏡、鞋套手套到場勘查並查訪、製作家屬筆錄。

結果衛生機關和市府、CDC大踢皮球，衛生單位給警方最後的答案就是「不到場、不篩檢、檢警和法醫自行處理」，基層警員甚至質疑，若非他們再三囑咐死者家屬3人赴市聯醫接受快篩檢查，從事後檢驗結果來看，衛生機關豈不是放任三名隱性確診民眾在市內流動？

身為防疫第一線警員PO文痛批，「CDC的超前佈署我看不到，只看的到各種甩鍋各種鴕鳥」、「衛生單位難道聯組織評估可疑染疫死者的快篩人員都辦不到，都沒有專責人力？」

根據衛福部及台北市衛生局制定《防疫期間相驗流程》，疑似呼吸道感染病死市民須通知衛生機關人員到場接手，且警員通報後就交接衛生機關進行行政相驗，但目前全台警方都面臨類似困境，多縣市基層警員都遭遇過，案發現場發現疑似染疫猝死，但死者並非匡列確診，衛生機關幾乎都會推給警方，交由司法相驗處理，警方刑事相驗過程需跟有確診風險家屬進行訪查、筆錄製作，像松菸園區旁這起死亡案件，若非警方主動要求家屬快篩，恐又爆發另起社區感染，衛生機關的卸責心態可議，值得深入檢討。

【相關新聞】

大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑　警員未上銬監視這下慘了

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

快訊／中研院院士陳培哲辭疫苗審查員「與總統有關」　府回應了！

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

《德州電鋸殺人狂》女星確診新冠肺炎　年僅29歲病逝！

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

即／北市中山區驚傳夫妻在家同天猝死

拍完婚紗趕場約炮！特戰夫拋網美妻狂劈腿

新莊「億級雜貨店老闆」」遭綁撕票　主嫌竟是警察

把少女載進摩鐵！2男「1天連戰4次」下場慘了

屏東夫妻爬山遇大雨　提早折返夫竟失蹤亡

國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

阿伯不戴口罩　被勸竟拿尖錐傷人

7人半夜約聊　最少罰42萬

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

快訊／全台警+3確診　保一總隊首傳染疫

更多熱門

相關新聞

大安區男子陳屍屋內！曾去萬華茶室

大安區男子陳屍屋內！曾去萬華茶室

台北市大安區5日驚傳命案，73歲的廖姓老翁陳屍信義路四段的民宅。鄰居聞到惡臭以後，覺得事情不對勁，打電話報警，才發現老翁死亡多時。鄰居向警方表示，死者曾去過萬華茶室。至於詳細死亡原因為何，仍待進一步釐清。

高雄8旬翁騎鐵馬迷航　警靠查失蹤人口解圍

高雄8旬翁騎鐵馬迷航　警靠查失蹤人口解圍

高雄翁電動車「拋錨顧路」　警幫推回家

高雄翁電動車「拋錨顧路」　警幫推回家

單車翁騎上新台五路快車道　遭港生追撞送醫不治

單車翁騎上新台五路快車道　遭港生追撞送醫不治

只有特赦王光祿？

只有特赦王光祿？

關鍵字：

信義警方松菸文創園區市府站老翁發燒死亡3人確診

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面