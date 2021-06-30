2男約外籍女性交易遇臨檢　越南女誤會大猛求饒：不要打我

記者張君豪／台北報導

全台新冠肺炎（COVID-19）疫情進入3級疫情警戒，北市信義警方28日晚間在信義路一間旅館查獲印尼、越南籍女子與兩位台灣籍男子從事性交易，但尚未「連結成功」就遭警方查獲。王姓男子落網坦承利用通訊軟體發現性交易訊息，並介紹給好友楊姓男子，兩人聯絡賣淫女子後相約前往該旅館，分別以新臺幣3500及4300元價格進行全套性交易。

▲逃逸的越南移工阮女在信義區賣淫遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警分局三張犁派出所員警28日晚上接獲情資，有民眾報案，轄區信義路一間旅館內有外籍女子從事性交易，警方立刻派員前往查察，警員在該旅社房間內，發現張姓及王姓男子（均為21歲），經警方詢問，兩人異口同聲尚未完成性交易，而涉嫌下海賣淫的印尼籍、越南籍女子落網後接受警方調查。

警方查出越南籍的阮姓女子（27歲）係入境後逃逸失蹤移工，盤查過程中阮女以為台灣警方會像越南當地公安出手打人，見到警方進門嚇得直求饒「別打我！別打我」；警方除依社會秩序維護法裁罰外，逃逸失聯阮女也通報移民署專勤隊帶回安置處理。此外，也將檢具相關事證將旅館業者、房東、媒介者分別函請衛生局依傳染病防治法裁罰、觀光傳播局依第三方警政裁處。

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