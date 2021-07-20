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8秒偷拍影片曝！ 柯文哲經濟艙內「摸黑做這事」　童仲彥讚：屌打綠

實習記者高琳景／綜合報導

台灣奧運代表團昨（19）日包機前往東京，由於搭的是「經濟艙」，引發軒然大波。對此，前台北市議員童仲彥今在臉書分享一段，他在飛機上偷拍台北市長柯文哲訪美的影片，大讚他「這點柯又屌打綠了！」

童仲彥今在臉書粉絲團《台灣阿童－童仲彥》PO出一段8秒影片，並寫道「就事論事！這點柯又屌打綠了！」還不忘幫影片上字幕，「柯赴美搭經濟艙，伸展操拉筋vs.東奧選手搭經濟艙，綠高官爽搭商務艙。」從影片中可見，柯文哲在黑暗的機艙中站起身來左右拉筋骨，時不時做出伸展動作。

▲▼童仲彥分享柯文哲拉筋影片。（圖／翻攝自臉書／台灣阿童－童仲彥）

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▲童仲彥在臉書直呼「就事論事！這點柯又屌打綠了！」（圖／翻攝自臉書／台灣阿童－童仲彥）

童仲彥表示，這影片是他在2019年3月16日赴美途中所拍攝的，並指出，柯文哲所搭乘的是經濟艙，讓他直言「無論藍綠白誰錯我就罵！誰對我就讚」。

不少網友看到影片後，笑回「了不起，尊敬」、「話說你也是經濟艙啊！」、「一堆垃圾官員，不知民間疾苦，不是他們去比賽，然後一堆垃圾官員一直爽」、「柯文哲除了比較臭屁以外其實是個很好的公僕，反觀民進黨根本是替代國民黨成為新權貴階層」、「了不起，會拉筋」。

也有網友留言表示，「反正阿伯做什麼都會被認為作秀」，童仲彥則回應「這算我偷拍到的作秀」。

據了解，柯文哲2019年這次訪美行曾被嗆寒酸，北市議員王世堅當時受訪，就批評柯文哲「假掰」，指他怎麼不搭渡輪？搭渡輪不是更便宜？

 
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