張少熙請辭體育署長　政院：東奧賽事落幕一併檢討處理

▲教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）



記者陳家祥／台北報導

東京奧運台灣代表團選手昨出發，但卻爆出「選手搭經濟艙、官員搭商務艙」的爭議，教育部長潘文忠、體育署長張少煕昨為此召開記者會致歉，沒想到20日傳出張少煕請辭一事。對此，政院回應，院長蘇貞昌要求先把選手照顧好，待奧運結束後，屆時再一併檢討處理。

教育部長潘文忠先前保證，要前往東奧參賽的選手、教練，全數搭乘商務艙，沒想到19日選手上機時，才知道乘坐的是經濟艙。戴資穎為此在IG發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」父親戴楠凱也十分無奈，有「被騙的感覺」。

消息傳開以後，引起民眾憤怒，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌發文致歉，也承諾會究責。教育部長潘文忠、體育署長張少熙也召開記者會，在會議上解釋，是為了確保選手安全，所以才做出如此打算，2人還鞠躬道歉。

行政院長蘇貞昌表示，選手該坐商務艙就商務艙，最不該的是官員不應坐商務艙，「我非常痛心，誠摯向選手說這樣安排不對，這樣很對不起，是我們不會安排」，相關官員要負的責任，該追究責任，對相關官員都會查究。

針對張少熙請辭一事，行政院發言人羅秉成表示，有關張署長請辭一事，潘文忠部長已向蘇貞昌院長報告，蘇院長要求教育部與體育署優先把奧運選手照顧好，待奧運結束後，教育部與體育署應提交報告，屆時再一併檢討處理。