童星「蔡依林」退出演藝圈　體脂33→15！72變火辣健身教練

▲謝亞晴離開童星歲月，吹氣球般胖了10公斤，但努力轉型，已成超性感健身教練。（圖／Sunny提供）

記者黃宥寧／綜合報導

近年台灣颳起運動風，再也不嚮往紙片人！21歲的Sunny（謝亞晴）健康膚色下，擁有令人羨慕的黃金身材比例。Sunny接受《ETtoday新聞雲》訪問親曝健身一路以來的艱辛，令人驚訝的是，原來她在8歲時曾上兒童選秀節目，有段童星歲月，活潑的舞蹈表演能力，一度使她被稱為「小蔡依林」，但後來毅然決然退出演藝圈。

▼8歲曾上電視台兒童選秀，被稱為「小蔡依林」。（圖／謝亞晴提供）

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開朗外向的Sunny受訪表示，小時候在學校活躍各種運動項目，且喜歡表演，所以母親在她8歲時就帶她上電視台兒童選秀節目，星途順利的她，因可愛外型加上表演相當出色，獲得經紀約，在比賽過程中也因精湛舞蹈被譽為「小蔡依林」。

▼Sunny當童星時，開心與節目主持人Gino合影。（圖／Sunny提供）

Sunny從8歲開始上節目及各種登台表演，台上固然亮眼，但也讓她錯過與學校同儕相處時光，甚至回到學校時，被同學揶揄「童星喔～很厲害喔」，心裡滿是委屈。而順遂的演藝之路直到她升上國中，似乎出現瓶頸，當下她感受到經紀公司沒打算繼續栽培，加上認為「走這行」除了實力也蠻吃運氣，思索後毅然決然退出演藝圈。

離開演藝圈的她，在國中三年級那年身形像吹氣球般胖了10公斤，比自己媽媽還要臃腫，因當時的父母都有運動習慣，身材相當好，她則驚覺自己肥肉橫溢。

▼左為還沒健身前，右為健美比賽的Sunny 。（圖／Sunny提供）

16歲正值花樣年華的Sunny其實內心頗愛漂亮，但身體卻出現心律不整等問題，嚴重時甚至呼吸困難，Sunny媽看見女兒身體的狀況，引導她逐漸開始運動。

在母親一步一步指導下，Sunny愛上運動，體重60公斤、體脂肪率33%的她，透過無氧運動、重訓及維持健康飲食，體脂肪率回到20%，2019年更開始參加健美比賽，比賽時體重更維持在57至58公斤、體脂肪率控制在15%。

▼屁股透過重訓變成蜜桃臀。（圖／Sunny提供）

在健身圈找到一片天的Sunny，高中畢業前也決定放棄升大學機會，成為自由健身教練，持續往自己的夢想努力實現。記者問她，「先增肌還是先減脂」，她則專業建議，初學者的話先從飲食控制搭配運動開始，但她也提醒「運動（健身）沒有絕對方式，選適合自己的最重要」。

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