台灣運動員拼比賽「小時候睡宮廟！」長大3星飯店　網嘆：真糟蹋

▲戴資穎等選手飛往日本備戰，結果爆出搭乘經濟艙，引發外界議論。（圖／翻攝戴資穎IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣代表團選手參加東京奧運，上機才發現是搭乘經濟艙，更爆出入住只3.3顆星的飯店；但反觀同行官員卻搭乘商務艙，入住4.6星飯店。就有網友直嘆，台灣真的很輕視運動這塊，很多練運動的選手，小時候睡宮廟香客大樓是常有的事，長大參加奧運也沒受到禮遇，「在台灣當運動員有夠被糟蹋的。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「小時候比賽住宮廟，長大奧運坐經濟艙」，指出台灣國內很多運動賽事都辦得非常簡樸，主辦要自己去找賽事贊助不說，很多參賽隊伍因為學校或是上級單位補助得少，常常教練得自己找錢找資源。

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「小時候比賽12人擠一台廂型車，或是晚上過夜睡宮廟香客大樓是常有的事情。」他表示，大家在笑選手出國比賽帶台灣泡麵，「其實在國內比賽，就有學生選手在吃泡麵度過比賽。」就算長大後苦練出一片天，參加奧運比賽卻還是得不到國家禮遇，真的很可憐。

原PO感嘆，戴資穎個子小，坐經濟艙勉勉強強，萬一選手又高又壯，恐怕真的會影響比賽表現。接著他點出大家都在罵的一點，就是教練、官員明明不是下場比賽的人，待遇卻比選手還高級，坐商務艙又住高級飯店，「這是結構性的問題。」

這位網友說道，台灣長久以來不重視基礎賽事，基層運動就是簡樸過活，到了奧運級賽事也自然七七八八給它過去，最後也不禁心疼選手們，「小時候住香客大樓，長大住三星級不到的飯店（奧運賽事），在台灣當運動員有夠被糟蹋的。」