　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生愛上「健身女教練」！未婚夫卻不是他　怒上Dcard發勸世文

▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲男大生愛上「健身女教練」，未婚夫卻不是他，氣到在Dcard發勸世文，結果被提告誹謗。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名呂姓男大生2020年參加一間健身房課程時，結識一名女教練W女並很快墜入愛河，不料W女其實早有論及婚嫁的男友，他知情後氣得在Dcard發文洩憤，謊稱W女亂搞男女關係、跟很多男人借錢，「跟詐騙集團沒兩樣」。W女發現後，氣得上法院提告，法院最後判處呂男拘役45日、得易科罰金4.5萬元。

根據台中地院判決書指出。呂男參加台中西屯某健身房的課程時，結識了女教練W女，他自認「跟我就是曖昧曖昧的，其實很多想得到的都完成了，我以為自己下一步可能就是她男友了」，結果才知道，原來W女早就已經有了論及婚嫁的男友，讓他完全無法接受。

呂男事後在Dcard發文，不但曝光W女的名字、工作地點，還說W女亂搞男女關係，以為大家都不知道，「她都跟有一腿的男生借錢，最後死皮賴臉不還」、「騙說家裡開XXX，說自己多有錢，結果根本沒有，跟別人借錢然後不還，那位論及婚嫁的男友也蠻可憐的」。

他還提到，「被她男友發現我們的關係之後，關係搞糟了，錢也就飛了，我也是後來才知道，跟我與她這樣的關係的男生有好多個」、「她嘴上說的功力，有能力讓男生都乖乖聽他的話，但拜託她都是騙人的，其實她跟詐騙集團沒兩樣，希望我之後不要再有男生受害了」。W女發現貼文後，氣得提告呂男誹謗

台中地院法官審理案情，由於呂男在偵訊時坦承，發文只是為發洩情緒，文章確實損害W女名譽，考量到呂男無前科，積極向W女道歉、協商和解，只是因為和解條件談不攏而破局，加上其仍是學生，經濟依賴原生家庭，審酌後依誹謗罪判處呂男拘役45日、得易科罰金4.5萬元。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／高雄17天零確診　義享天地深夜突宣布：明閉店1天
台南虎媽道歉了！昔為女兒衝教室　她「含淚唸稿」：是我撒謊
快訊／夫妻慘成焦屍！高雄左營鐵皮屋驚傳大火　
網紅發聲決戰吳亦凡！嘿咻狂問「大不大」　她嗆：根本牙籤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」　里長曝近況

快訊／一對夫妻成焦屍！高雄左營舊城巷鐵皮屋驚傳大火　

男大生愛上「健身女教練」！未婚夫卻不是他　怒上Dcard發勸世文

快訊／台中街頭吃醋亂砍！現任男友被戳屁股送醫　警火速逮6人

快訊／青潭堰1男溺水！失蹤1小時才被找到　緊急搶救不治

台南麻豆民宅廚房起火！消防車鳴笛衝救災　半路紅燈突擦撞

深夜開麥拉倫載女友人！25歲男駛進加油站…加油一半「冒煙起火」

快訊／新北男「遭水流捲入下沉」無呼吸心跳！朋友在岸邊目睹嚇傻

快訊／台中驚爆街頭砍人！前任男撂人追殺情敵　他屁股中刀濺血

快訊／微解封假日新店青潭堰驚傳溺水　警消出動橡皮艇搜救中

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

少年辛苦撿回收「讓窮小孩念書」　立下目標：盼每年能送2人上大學

朋友遭丟洗衣機...翻滾多圈求救 黃金獵犬淚眼怒瞪奴才：好殘忍

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」　里長曝近況

快訊／一對夫妻成焦屍！高雄左營舊城巷鐵皮屋驚傳大火　

男大生愛上「健身女教練」！未婚夫卻不是他　怒上Dcard發勸世文

快訊／台中街頭吃醋亂砍！現任男友被戳屁股送醫　警火速逮6人

快訊／青潭堰1男溺水！失蹤1小時才被找到　緊急搶救不治

台南麻豆民宅廚房起火！消防車鳴笛衝救災　半路紅燈突擦撞

深夜開麥拉倫載女友人！25歲男駛進加油站…加油一半「冒煙起火」

快訊／新北男「遭水流捲入下沉」無呼吸心跳！朋友在岸邊目睹嚇傻

快訊／台中驚爆街頭砍人！前任男撂人追殺情敵　他屁股中刀濺血

快訊／微解封假日新店青潭堰驚傳溺水　警消出動橡皮艇搜救中

徐若瑄突嘆「沒有自己想像般鋼鐵」！　曝低落心情…網湧入急關心

8款「精品腋下包」值得買！LV多功能太燒　PRADA豆沙色小姊姊必備

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」　里長曝近況

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

社會熱門新聞

一對夫妻成焦屍！左營鐵皮屋大火　

男大生愛上女教練　未婚夫不是他

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

深夜開麥拉倫載女友人！加油一半起火

即／高雄旗津海水浴場驚見女浮屍！

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼

快訊／新北男「遭水流捲入下沉」無呼吸心跳！朋友在岸邊目睹嚇傻

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

即／前任撂人追殺情敵　他屁股中刀

台中街頭吃醋談判！現任男友被戳屁股

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

更多熱門

相關新聞

十首居家運動必收歌單

十首居家運動必收歌單

居家防疫期間若運動純粹是為了減重想必一定很痛苦，不如把健身房的氣氛帶來家裡吧！爆汗甩肉的同時還能享受音樂的洗禮何嘗不是一件幸福的事？音樂串流品牌KKBOX有著各式各樣豐富的歌單讓使用者能恣意選擇，下面推薦十首最時候居家運動的歌，陪你度過難熬的運動時光。

LISA大秀「性感腿根」

LISA大秀「性感腿根」

健身房微解封　防疫措施規定曝光

健身房微解封　防疫措施規定曝光

微解封民眾蠢動！小心膝蓋負荷太沉重

微解封民眾蠢動！小心膝蓋負荷太沉重

天天投票，天天累積抽Switch機會

天天投票，天天累積抽Switch機會

關鍵字：

運動

讀者迴響

熱門新聞

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

台南虎媽道歉了！她「含淚唸稿」：是我撒謊

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

爆「普拿疼」搶購潮！藥師曝服用差別：影響抗體產生

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

時空穿越者滯留2027年　老高打臉

擬舉債80億元！柯文哲考慮自購mRNA疫苗

女駕駛倒車「夾死自己」！驚悚瞬間曝光

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

更多

最夯影音

更多
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面