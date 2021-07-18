男大生愛上「健身女教練」！未婚夫卻不是他　怒上Dcard發勸世文

▲男大生愛上「健身女教練」，未婚夫卻不是他，氣到在Dcard發勸世文，結果被提告誹謗。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名呂姓男大生2020年參加一間健身房課程時，結識一名女教練W女並很快墜入愛河，不料W女其實早有論及婚嫁的男友，他知情後氣得在Dcard發文洩憤，謊稱W女亂搞男女關係、跟很多男人借錢，「跟詐騙集團沒兩樣」。W女發現後，氣得上法院提告，法院最後判處呂男拘役45日、得易科罰金4.5萬元。

根據台中地院判決書指出。呂男參加台中西屯某健身房的課程時，結識了女教練W女，他自認「跟我就是曖昧曖昧的，其實很多想得到的都完成了，我以為自己下一步可能就是她男友了」，結果才知道，原來W女早就已經有了論及婚嫁的男友，讓他完全無法接受。

呂男事後在Dcard發文，不但曝光W女的名字、工作地點，還說W女亂搞男女關係，以為大家都不知道，「她都跟有一腿的男生借錢，最後死皮賴臉不還」、「騙說家裡開XXX，說自己多有錢，結果根本沒有，跟別人借錢然後不還，那位論及婚嫁的男友也蠻可憐的」。

他還提到，「被她男友發現我們的關係之後，關係搞糟了，錢也就飛了，我也是後來才知道，跟我與她這樣的關係的男生有好多個」、「她嘴上說的功力，有能力讓男生都乖乖聽他的話，但拜託她都是騙人的，其實她跟詐騙集團沒兩樣，希望我之後不要再有男生受害了」。W女發現貼文後，氣得提告呂男誹謗

台中地院法官審理案情，由於呂男在偵訊時坦承，發文只是為發洩情緒，文章確實損害W女名譽，考量到呂男無前科，積極向W女道歉、協商和解，只是因為和解條件談不攏而破局，加上其仍是學生，經濟依賴原生家庭，審酌後依誹謗罪判處呂男拘役45日、得易科罰金4.5萬元。

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