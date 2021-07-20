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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拿1.5億預算卻讓國手搭經濟艙　高嘉瑜：中華奧會不值得我們的納稅錢

▲▼台灣東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲東奧選手團。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者杜冠霖／台北報導

東京奧運中華代表團19日啟程，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，也引起外界熱議。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，東京奧運編了1.5億預算讓中華體總運用，卻出現選手搭經濟艙的狀況，「他們一再向大眾證明，自己不值得我們的納稅錢。」

高嘉瑜20日在臉書發文表示，當初立法院審查東京奧運的預算時，預算案只寫1.5億元、由中華體總（中華奧會）代辦，並沒有更細的款項。自己和其他委員都理解這筆預算需要很大的彈性，「讓中華奧會自由運用這1.5億，就是相信他們會盡全力支持我們的選手，但他們值得這樣的信任嗎？」

高嘉瑜指出，體育署、中華體總和各項體育協會，每年都拿到近百億納稅人的錢，但他們卻一而再、再而三地讓我們失望。從給選手不合適的裝備、不充足的資源、對受傷的選手疏於照顧，到打壓那些提出問題、要求改革的選手們，「他們一再向大眾證明，他們不值得我們的納稅錢。」

高嘉瑜表示，總統和教育部長都為先前的承諾落空，向國手和社會大眾道歉，蘇院長也承諾賽事後會追究；到時候，體育署和中華體總必須將所有決策過程、款項花費，都逐一向大眾公開。「但這麼做還不足夠，體育署和體協的制度都需要改變，讓選手的聲音能被聽見、運作和決策能受到大眾的檢視。」

我們要做的比起選手為國爭光，默默努力的付出真的遠遠不夠！總統、院長、部長雖然都表達道歉，但希望打從心底正視台灣體育改革的問題、體育界的陋習及體協壟斷等民眾長期呼籲的問題，這才是真心道歉！「不要問體育選手為國家奪幾面金牌，要問國家為體育選手做了什麼！」

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