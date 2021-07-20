高端疫苗採免疫橋接通過EUA　賴士葆：全世界只有台灣敢這樣做

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議。對此，國民黨立委賴士葆表示，全世界只有台灣敢還沒進行第三期臨床試驗就用免疫橋接通過EUA，「這是一個極不光榮的世界紀錄。」

賴士葆指出，蔡英文一聲希望達成七月要施打國產疫苗，食藥署快速地換上可以與政策配合的審查委員，所以只有一個人不同意。美國審查輝瑞BNT和莫德納疫苗的時候全程開放直播，整個會議完全公開透明。「反觀台灣審查高端疫苗EUA完全閉門會議，一切黑箱作業，沒有錄影、沒有公開專家意見。」

賴士葆表示，蔡政府習慣於將一切黑箱作業，主計處說採購疫苗預算非機密，必須對國會公開，但是衛福部長陳時中卻執意地將疫苗採購列為機密，「EUA審查這麼重要的會議，吃相難看的撤換評審委員，會議大搞黑箱作業，當資訊愈不透明，外界的疑惑愈多，國產疫苗的公信力就越發薄弱。」

賴士葆指出，這牽涉到2300萬人的生命安全，疫苗不夠，再怎麼飢不擇食，也不該粗糙的通過國產疫苗緊急授權要對國人施打，專家都說公布的數據沒有任何參考價值，因為抗體效價不等於實際施打保護力，「且高端EUA的審查安排自己人通過法定程序，食藥署有沒有涉嫌瀆職？」

對於高端疫苗8月有望少量，賴士葆表示，一個不知道保護力為何的疫苗，沒有理由叫無辜的老百姓當白老鼠，「呼籲正副總統、所有的政務官全體先行施打國產疫苗，兩個星期之後檢驗血清抗體效力如何再作評估，不能草率的視台灣人民的命如螻蟻一般。」