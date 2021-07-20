「手槍女王」處女身闖八大行業！自稱手工業：告訴大家我們多普通

▲性工作者涼圓寫下《手槍女王》，第一手八大行業自白書。（圖／水晶孔Crystal Kung繪製，大辣出版提供）

記者林育綾／綜合報導

「八大行業」存在幾乎與人類歷史同壽，不過人們還是對它一知半解，甚至充滿浮誇又錯誤的想像。性工作者涼圓以處女身進入這行闖蕩，如今寫下《手槍女王》一書，揭開10年來第一手直擊的荒唐事跡，她自認是「手工業者」，踏實認分地打過「一萬隻雞」，種種記載讓讀者瞠目結舌，堪稱一窺八大行業的首選。

大辣出版社提到，涼圓的身分特別，她既是性工作者，又不是過去傳統形象中因為家中欠債而下海，也不是因為拜金而淪落風塵，而是「打手槍是我那時候能選的最好工作」，這種誠實的說法，可能顛覆許多人的想像，也給了台灣社會一個當代性工作者的故事和生命經驗。

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涼圓說，「我的人生很無聊，只是打了一萬隻雞雞！」她描述自己是「手工業者」，踏實認分地打著一隻隻的雞賺取「手工費」，更直接說，打手槍雖然被歧視，至少是個「誠實的工作」，有需求才有存在，銀貨兩訖，提供台灣男人最需要、最原始的生理需求服務。

▲《手槍女王》第一手直擊八大行業的荒唐故事。（圖／水晶孔Crystal Kung繪製，大辣出版提供）

出版社也介紹，《手槍女王》是一本笑淚交織的自白書，更揭開平常那些道貌岸然男子，猥褻與低俗的一面，「如果你也想要一窺八大行業，這本絕對是首選，讓人瞠目結舌！這本非關道德，只是一個曾經入行十年，如今已經上岸的煙花女子，30世代的她，想要為自己的生命歷程留下紀錄」。

涼圓也在個人粉絲團「手槍女王的自白書」說，出書以後不免看到有人問「這本書是寫來幹嘛的？」她解釋，「這本書是我有感於八大行業這個與人類歷史同壽的職業，在這個資訊爆炸的時代，很多的人竟然還一無所知，或者有各種浮誇與錯誤的想像，所以我就寫了一本。」

而她也說，「但我表達的只有故事，大家看完有什麼想法，我不干涉。我不會勉強大家馬上去認同這個圈子，因為外界對我們也不全是誤會，我想這點應該哪邊都一樣⋯⋯沒錯，我寫來並不是為了告訴大家我有多特別，也許只是想讓大家知道我們多普通」。

▲涼圓撰寫《手槍女王》，「我寫來並不是為了告訴大家我有多特別，也許只是想讓大家知道我們多普通」。（圖／水晶孔Crystal Kung繪製，大辣出版提供）

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