凱蒂貓經紀偷攬客「4人叫傳播妹不違法」　彰化警局怒了：照樣抄

▲凱蒂貓經紀公司以「四人以下不違防疫規定」為幌子攬客，被彰化警方查抄。



圖文／鏡週刊

彰化縣有家「凱蒂貓經紀公司」，專門外送小姐到酒店、卡拉OK或自助式KTV，疫情三級警戒期間，八大行業被嚴禁，業者轉地下化，還宣稱「4人以下（喝酒找小姐）不違法」，藉此在網路、Line群組大肆打廣告，原本派出所認為，不能僅憑廣告內容裁罰，但經本刊反映，彰化警局高層震怒，強調疫情期間八大行業營業就是違規，鐵腕「抄」了這家凱蒂貓經紀公司。

日前有讀者向本刊投訴，指彰化地區有家「凱蒂貓」經紀公司，原本將小姐送往彰化縣各自助式KTV或酒店、理K、私人招待所等處陪侍，但疫情期間這些場所都停業，於是轉往地下化發展，將小姐送到民宅陪酒，還提醒顧客「只要室內保持4人以內」就不違法，至於是否會超過4人，沒被抓到誰也不曉得。

▼警方查獲凱蒂貓派遣的傳播小姐兩名，訊後移送衛生局裁罰。



該讀者先是向衛福部彰化醫院政風室詢問，「凱蒂貓」是否違反防疫規定，？院方推給警方；投訴者轉向彰化分局中正派出所報案，派出所值班員警表示，不能僅憑廣告內容裁罰，必須有違規事實，而且，該廣告內容，也沒有違反「兒童及少年性交易防治條例」，很難入人於罪。

但這個答案顯然讓投訴者不滿，轉而向本刊投訴，經本刊將訊息轉給彰化縣警局，副局長王清海表示，防疫不容許有破口，將會規劃專案警力取締「凱蒂貓」。而且，經請示衛生局，衛生局也表示，三級防疫期間，休閒娛樂場所勒令歇業，並禁止認何人在內從事相關業務、消費或聚會行為，即使是4人以下，招來經紀公司小姐陪酒，就已經違反防疫規定。

前（9日）天警方佯裝消費者，與「凱蒂貓經紀公司」聯繫，果然談妥每小時1,300元招來小姐到指定民宅陪酒。警方在彰化市自強南路佈局，當業者依約將小姐送來陪酒，警方順利逮捕林姓（24歲）、莊姓（21歲）兩名坐檯女子，並循線查獲幕後經營「凱蒂貓」的林姓女老闆。

全案訊後依違反「傳染病防治法」第67條，檢送衛生局裁處，2名小姐與幕後老闆，至少得開罰6萬元。此外，彰化縣警局指出，自從疫情升為三級警戒，該局累計查獲夜店、KTV、養生館等「明關暗開」違規營業共12件，另查獲「一樓一鳳」「個人工作室」等全套半套性交易共56件，防堵疫情破口不遺餘力。

副局長王清海強調，小姐來來去去，陪酒時肯定不會戴口罩、保持社交距離，消費者也不曉得她上一攤陪誰？有沒有問題？他呼籲性喜粉味的民眾，防疫期間忍耐一下，別因為一時享樂而染疫，禍延家人，得不償失。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

疫苗採購有譜！ 慈濟：已完成必要法律文件簽署

5歲女骨折不送醫 狠父母任她挨餓還捆綁雙手、踹破胃

已婚女保險員「連結」男同事 鹹濕對話曝「最喜歡69」被丈夫抓包