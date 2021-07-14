獨／酒客急著想框妹...八大行業沒有微解封　酒店業：快打疫苗啦

▲全國疫情嚴峻，八大行業均停業受衝擊，幹部透露「希望快打疫苗」。（示意圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情從5月19日進入3級警戒，其中八大行業也受到影響，連帶按摩業等也都受到衝擊，有酒店幹部直言，停業初期有許多客人想框妹外出，但是覺得疫情嚴峻，所以斷然拒絕；經紀公司也表示，酒店沒有開之前，要求旗下小姐不能私接，抓到一律都要嚴懲。

1名酒店幹部表示，從5月中旬停業開始，有客人也打電話要求框妹出場，但是因為疫情實在嚴峻，所以絕對不可能幫忙聯繫，只能斷然拒絕，但是聽說仍然有小姐為了求生計，所以私下接陪酒活動，另外甚至還有伴遊等情形。

▲八大行業因疫情停業，酒店公關透露，盼能快打疫苗，才可讓生活步入正常軌道。（圖／記者邱中岳攝）

幹部指出，疫情對於八大來說，也只能搖頭苦嘆，每個人幾乎都叫苦連天，也希望可以快點打疫苗，讓疫苗的普打率提升到一定水準，儘快開放酒店等娛樂場所，不然就只能在家追劇、打電動。

有經紀公司指出，雖然現在中央說要「微解封」，但是八大行業依然沒有解封，所以更要求旗下小姐，完全不准私下接生意，如果抓到絕對會嚴懲，甚至不會再用這個小姐，但也希望政府快點解封，讓八大行業能夠維持生計。

酒吧老闆則表示，現在酒吧也不能經營，每天也只能期盼開業的那一天，不僅被房租壓得喘部過氣來，如果政府再不開放，不管怎麼補助都沒有用。

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