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高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友分享同事的超狂假單。（圖／翻攝自Dcard

實習記者高琳景／綜合報導

對上班族來說，請假單都需填寫完整才上呈，不過如果公司氣氛好，請假單就會像「爆笑文比賽」。一名有網友即分享公司「同事超狂請假單」，只見假單上的職位和事由都被寫上各種誇張名稱，像「高醫一日遊」、「疫苗先鋒」等，讓網友笑回「假單填得好，請假沒煩惱」。

一名網友在Dcard以「我同事的超狂請假單」為題發文，表示公司有位40出頭的同事自稱是「地獄來的使者」，平常講話都會用奇怪的形容詞，就連請假單總是會讓老闆娘笑瘋，不僅會用很多詭異的名稱，就連職位和請假事由都會讓人笑翻。

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從照片中可見，該名同事在職位的地方自稱「打雜小弟」、「敬事房」、「大內總管」、「使者」、「先鋒部隊隊長」；請假事由也千奇百怪，請疫苗假寫「搶頭香疫苗先鋒」、每月例行檢查寫「高醫一日遊」、去看病寫「視察醫院」。由於他的假單實在太好笑了，全公司現在都在期待他下次假單會變出什麼花樣。

▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO同事的超狂請假單。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

▲該名同事就連回診和打疫苗，都能寫出超爆笑內容。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，讓不少網友笑回「好羨慕有這種帶給大家歡樂的同事」、「高醫一日遊雖然好笑，但我默默覺得有點心疼」、「下次請假事由：被外星人抓走」、「哪天他突然很正經寫假單，你們會不會很擔心他是不是真的生病了」、「醫院視察一日遊該哭還是該笑」、「寫敬事房是有在看甄嬛傳嗎」、「還缺同事嗎？這公司感覺很讚」、「假單填的好，請假沒煩惱」、「老闆人好好」。

原Po進一步提到，自己是萬中選一的幸福社畜，雖然剛開始跑業務時，許多前輩都要她快點離開這個坑，但很幸運遇到很好的老闆和老闆娘，不僅底薪比別間高，甚至老闆還曾對她說過「現在年輕人太苦了，其他公司發薪水那麽低薪，到底要年輕人怎麼活。」

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