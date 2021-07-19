AZ打完3hrs開始漲奶！3天狂冒嘴破「至少15洞」　妹子急求救

▲有女網友接種後，出現漲奶、嘴破的情況。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

接種AZ疫苗，出現意想不到的副作用！一位女網友在《Dcard》發文「AZ意想不到的副作用」，說她17日打完疫苗後，一開始除了基本的畏寒、發燒、肌肉痠痛等副作用，打完3個小時後，竟然出現經前漲奶的情況，還瘋狂嘴破，「數一數嘴內+舌頭+舌下，至少有15個破洞」，讓她頗擔心「是否有人有同樣的症狀呢？」

這位女網友文中表示，她是17日打的疫苗，一開始確實出現基本的畏寒、發燒、頭痛、肌肉痠痛等反應，但接著就是一些不常見副作用，「打完3個小時後開始出現經前漲奶的情況，傍晚每次上廁所時，衛生紙上有擦到血絲」，但明明經期還要半個月左右才會來。

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不過血絲的情況，當天半夜就已經不再出現，反而是晚上開始，嘴內就出現第一個嘴破，隔天（18日）起床發現破了6個；再來是19日，經前漲奶的情況已經退了，「不過數一數，嘴內+舌頭+舌下至少有15個破洞，除了嘴內連嘴唇也有3個傷口，現在嘴巴整個超級痛！」也打算要去看醫生，但還不清楚原因。

▲醫師提醒，接種AZ後，4至28天都要觀察是否出現血栓。（圖／記者李毓康攝）

本站16日報導《疫苗懶人包！台大醫曝莫德納這副作用「比AZ嚴重」：5種人要注意》，其實施打疫苗難免有副作用，也有人對於自身病史是否會與造成不良反應感到擔憂，台大家醫科的林嘉俊醫師在臉書整理「AZ、莫德納接種攻略」供大眾參考。

其中，林嘉俊透露，AZ的副作用有注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛、發燒（通常於48小時內緩解）等，其中，年輕人的副作用會比老年人嚴重，但第二劑的副作用比第一劑輕微，可以事先準備普拿疼。

林嘉俊也提到，接種AZ後，4至28天都要觀察是否出現血栓，其中年輕女性比例較高，若出現持續性頭痛、視力改變、癲癇、持續腹痛超過24小時、下肢腫脹或疼痛、嚴重胸痛或呼吸困難等任一症狀，建議立即就醫。