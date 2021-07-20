火車上看到「牽手畫面」！她直呼可愛...網歪樓：都比我幸福

▲火車上的把手因疫情改造後的模樣。（圖／翻攝自《Dcard》）

實習記者巫彥臻／台北報導

近期因疫情影響，人與人之間需保持一定的社交距離。就有一名網友在搭火車時不經意抬頭，竟看到火車裡的握把「保持社交距離」，讓她直呼「可愛」。網友也搞笑回，「連火車握把都能放閃了，我怎麼還活著」。

一名女網友在Dcard閒聊版上，以「在火車上不經意抬頭看到」為題發文，表示自己搭火車時不經意抬頭看到可愛的一幕，從照片中可見，只見左右兩邊的握把被固定在中間的握把上，不禁讓原PO直呼可愛，「因為疫情要保持安全距離的關係，雖然已經很久了，但突然看到還是覺得好可愛喔，好像兩個人在手牽手」。

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貼文一出許多網友紛紛大呼可愛，並大秀發揮想像力，「就像別人跟我說肯德基爺爺的領結像他的手腳一樣，祝大家吃肯德基看到他的小身體都會忘不掉」，近4千名網友按愛心表認同，還有人說：「他在吊單槓啦！」甚至有部份網友認為像子宮、綠豆糕或夾在小三和渣中間的元配，留言區充滿許多趣味和創意。

也有人歪樓表示，「連火車握把都能放閃了，我怎麼還活著？」、「連手把都比我幸福，我的另一半在哪？」手把都能相親相愛了，真愛何時會出現呢？不禁讓人覺得心疼又好笑。原PO事後也回應「大家想像力都好豐富！真的越看越像子宮」。