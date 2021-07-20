45公斤重巨型魚擱淺！「全球唯一溫血魚」眼角鑲金　連專家都讚嘆

▲美國俄勒岡州海灘發現體型巨大、色彩鮮豔的「月魚」。（圖／翻攝自Seaside Aquarium臉書，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

近日美國俄勒岡州西北部的一處海灘上發現一隻色彩鮮豔、身體鑲有橘紅色與金色鱗片、點綴著白色斑點，眼角還附有一圈金邊的巨型魚，其體重高達100磅（約45.3公斤）、長3.5英尺，被發現時已不幸擱淺死亡。專家表示，這是條非常罕見的「月魚」，其居住溫帶與熱帶海域，是世上唯一已知的完全溫血魚。

根據美媒《CNN》報導，一條色彩鮮豔繽紛的月魚上周在俄勒岡州的西北濱海城鎮希賽德（Seaside）的日落海灘（Sunset Beach）被發現，當地濱海水族館的管理人錢德勒（Keith Chandler）接受採訪時透露，其實要在海灘上發現這種外型亮麗的巨型稀有品種魚類擱淺，真的算是非常罕見。

錢德勒表示，「牠們是很酷的魚，我們通常不太會在岸邊看到牠，這對當地人來說非常興奮。」

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，月魚居住在美國東西岸、大西洋中部、太平洋島嶼等溫帶與熱帶海域，其身體圓扁，最長可達6英尺、重600磅（約272公斤），居住於深海，因此往往不為當地居民所知，其帶有掠食性，腮裡有血管可將溫暖的血液送達全身。

錢德勒表示，從魚的外觀上來看，該條月魚應該是被海浪沖上岸，研判被沖上岸到被發現擱淺死亡的時間僅為1個小時內。NOAA漁業生物學者杜瓦（Heidi Dewar）非常驚訝，表示根本沒想過俄勒岡州會出現這麼大隻的月魚擱淺，認為這是不尋常的跡象，研判這隻擱淺死亡的月魚可能是從加州而來，原因是日漸升高的海洋溫度。

報導指出，目前該隻月魚被存放在水族館的冰庫內進行冷凍，館方預計與當地的哥倫比亞河海事博物館合作，解剖這些被發現的魚，將選定學校等教育機構進行解剖工作，以利順利展開相關研究。

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