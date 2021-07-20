哺乳可放心！　加州大學研究：mRNA疫苗不會殘留於母乳中

▲研究發現接種mRNA疫苗後，母乳中不會有疫苗殘留。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

目前台灣將孕婦列入第6類接種對象，所有孕婦可以自行選擇施打AZ或莫德納疫苗。根據美國加州大學一項小型研究指出，接種mRNA疫苗後，母乳中不會有疫苗殘留，強化了在哺乳期施打疫苗的安全性證據。

加州大學舊金山分校（UCSF）的一項小型研究，追蹤了7名施打輝瑞、莫德納兩種mRNA疫苗的孕婦後發現，並沒有在任何母乳內發現殘留的疫苗。研究的第一作者、加州大學博士後研究員戈蘭（Yarden Golan）表示，「我們沒有在任何母乳樣本中檢測到mRNA成分，這為哺乳期間使用mRNA疫苗的安全性，提供了實驗性的證據。」

這份研究刊登在醫學期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）中，參與婦女的平均年齡為37.8歲，孩子的年齡範圍在1個月至3歲，研究者分別在接種前、接種後48小時內的不同時間段中，分別蒐集樣本進行分析。

世界衛生組織（WHO）同樣建議哺乳者接種疫苗，而研究者也表示，這次實驗僅是小型研究，未來應該從更大的人群樣本中獲得臨床數據，就能更精確的評估疫苗對哺乳的影響。

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