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快訊／全國最多！新北2萬名國小老師今開打AZ　也開放外縣市

▲▼侯友宜視察國小教師疫苗接種。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜視察國小教師疫苗接種。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市自7月20日起各國小第一階段造冊之教職員工進行專案施打COVID-19公費疫苗，教育局表示，此次獲教育部核定施打人數近2萬人，除新北市所屬國小在職教職員工外，也包含外縣市登記於新北市施打的教師，規模人數最多、全國最大，據了解，這四天施打的皆為AZ疫苗。

新北市長侯友宜表示，此次教師施打疫苗專案共開設4個注射站，20日至23日施打，本次施打除了新北市教師，也包含鄰近縣市的特殊教育學校教師，以及其他縣市登記於新北市施打的教師，不僅維護教職員工身體健康，也要確保開學後學童的安全。

▲▼侯友宜視察國小教師疫苗接種。（圖／新北市府提供）

教育局說明，國小教職員工接種專案偕同3家專責醫院設置4處注射站分流施打，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院（施打場地為雙和靜思堂）、新北市立聯合醫院（施打場地為二重國小及大觀國中）及財團法人天主教新店耕莘醫院（施打場地為北新國小）等醫院。

教育局表示，本次施打對象為各國小將於110學年度任職之教職員工，未及納入本次施打名冊內之教職員工，例如新聘任代理代課教師、課後照顧或社團教師等，後續將依照教育部指示進行第二階段的造冊，並規劃時程安排接種工作。教育局提醒，請本次施打疫苗的教職員依指定時段及地點前往接種疫苗，以節省等候的時間。

▲▼侯友宜視察國小教師疫苗接種。（圖／新北市府提供）

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