選不了接種區域！疫苗預約系統「故障20分鐘」　他崩潰：又壞掉

▲原PO爆卦「疫苗預約系統又壞掉了」。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

第三輪疫苗登記於19日中午12時收單，全國約有887萬人完成登記，其中有170萬人可接種，今日（20日）上午10時起收到簡訊後，就可以上網預約施打疫苗，預約接種期程至7月22日中午12時截止。就有網友發現，系統又出現Bug，根本就預約不成，崩潰開罵「我現在很不滿啦！是怎樣啦！快修好啦！」

這位網友上午10點10分的時候，在PTT的Gossiping板上爆卦「疫苗預約系統又壞掉了」，明明開放第三輪疫苗預約，但他在選擇接種區域的時候，「鄉／鎮／市／區」這個選項根本無法填寫，「下拉選單沒東西可以選拉！」最後忍不住怒吼「吼吼吼！我現在很不滿啦！是怎樣啦！快修好啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著在10點19分更新貼文，「出現新Error了啦！」並附上故障截圖，上面寫著「無法連線，請確認您的網路是否正常或忙碌」；不過，24分他再一次更新貼文，指出問題已修復。

▲19分時出現新的錯誤訊息。（圖／翻攝自PTT）

而這已經不是第一次系統出現問題，本站13日就曾報導《6000人癱瘓預約！鄉民傻眼「反觀台北能撐萬人」：比台鐵訂票還爛》，中央流行疫情指揮中心13日宣布，開放18歲以上民眾登記疫苗接種意願；預約管道之一「健保快易通App」1分鐘內湧入6000人，系統崩潰當機。對此，有許多網友痛批，「才6000人就當機，廢到笑」、「台鐵訂票還比較強」。