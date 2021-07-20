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戴資穎坐經濟艙「總統竟秒道歉」　他1句話解盲！6千人：戴罪立功

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

網搜小組／劉維榛報導

中華代表團於昨（19）日搭機赴日，準備迎戰東京奧運，不料「世界球后」戴資穎一張經濟艙與一張「評價三顆星」旅館照曝光後，引爆各界抨擊。對此，粉專《不演了新聞台》質問「為何蔡總統與蘇貞昌都馬上向戴資穎致歉？」答案曝光後，再度掀起網友關注，「高端要好好謝謝小戴！」

中華隊主代表團134人在昨日上午從松山機場包機前進日本，不過全數教練和選手都安排經濟艙，也讓世界球后戴資穎在IG發限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」

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到了晚間，行政院長蘇貞昌坦言，這件事思慮顯有不周，「我要向所有奧運代表團選手致歉。」他也已經致電戴資穎，親自道歉，也請體育署向運動員家屬表達歉意，「我也要求教育部潘文忠部長確實督導體育署，全力照顧所有國手的需求，讓他們全心投入賽事，無後顧之憂。」

總統蔡英文也在臉書發聲，「我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾」，蔡英文接著向球員們致歉，「我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意。」

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表關防前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華隊球員搭經濟艙爆爭議。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

▲教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

對此，記者朱凱翔在粉專《不演了新聞台》調侃拋問，「為何蔡總統與蘇貞昌都馬上向戴資穎致歉？不然要讓大家繼續討論高端嗎？」

底下引來近7千名網友熱議，「難道不該向郭婞淳等金牌國手一一致電道歉？」「套一句老闆及主管常用語：道歉了，然後嘞？」「標準SOP，迅速轉移話題」、「主角變大配角，不是滋味吧」、「體育署『戴罪立功』了」、「高端要好好謝謝小戴」、「他們怎麼沒跟700多疫歿者跟道歉」。

▼《不演了新聞台》一句話突破盲點！ （圖／翻攝不演了新聞台）

▲▼總統為何秒道歉？（圖／翻攝不演了新聞台）

▲▼總統為何秒道歉？（圖／翻攝不演了新聞台）

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