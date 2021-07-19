高端疫苗通過緊急使用授權　陳椒華「深感遺憾」要求公開審查紀錄

▲高端疫苗通過緊急使用授權，席陳椒華要求公開審查紀錄。（圖／陳椒華辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布，高端疫苗研發的新冠肺炎疫苗獲得衛福部核准專案製造、通過緊急使用授（EUA）。對此，時代力量黨主席陳椒華表示深感遺憾，並要求指揮中心公開所有審查資料及審查會議記錄。

陳椒華強調，對於部分仍受各界質疑的事項，她認為衛福部食藥署應積極並持續回應相關爭議，並提出4點呼籲要求指揮中心及衛福部應特別留意。

首先，陳椒華指出，衛福部核准高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗專案製造，檢視衛福部發布之新聞稿，篇幅僅有500餘字，文中提及「經過一天充分的審查與討論」，但對於審查會議的實質進行程序及會議內容，卻僅是草草帶過、著墨甚少。

陳椒華再指，包含專家背景及組成、整體醫療利益及風險評估、核准要件及後續監測查核機制等均付之闕如，黑箱的審查程序應落實公開透明。

其次，陳椒華說，根據相關研究指出，T-細胞對於攻擊、殲滅病毒及預防重症功能顯著，依據今天食藥署發布之內容，僅針對中和抗體之平均效價及血清反應比率之結果進行公告，並未公告T-細胞效價，呼籲應檢視T-細胞效價之相關數據並公開。

第三，陳椒華表示，國產疫苗目前皆僅完成二期試驗便送交食藥署進行EUA審查，與國際現行多數疫苗之審查程序存在落差，高端疫苗三期臨床試驗仍在進行中，她呼籲在完成三期期中試驗前，不建議開放國人施打、也不宜貿然出口提供友邦等國家施打，以免可能影響國家聲譽。

最後，陳椒華強調，根據今天發布的新聞稿揭露，高端未來須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告，以保障國人用藥安全。

陳椒華呼籲，食藥署應要求高端持續提供檢測中和抗體及T細胞效價，若血清反應低於標準要求或低於AZ及莫德納疫苗，就應取消緊急授權。

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