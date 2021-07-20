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經濟艙惹火！呂秋遠點「體育署2大缺失」曝選手心態：現在就該處理

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華東奧代表團19日包機前往日本，卻因選手被分配在經濟艙而惹議。對此，律師呂秋遠解讀選手堅持要商務艙的心態，直言背後原因是想要「尊重」，並檢討體育署的輕忽與官僚。

呂秋遠表示，他身為納稅義務人，不贊成執行長、官員及教練們坐商務艙，因為要上台比賽的是選手，而不是這些人。他認為，選手坐經濟艙其實不是什麼了不起的事，甚至可以說是在未成名前被國家及協會「照顧」的必經之路，但此次問題的癥結點在於「體育改革」。

▲▼戴資穎。（圖／翻攝自instagram／tai_tzuying）

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▲戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／翻攝自instagram／tai_tzuying）

「問題真的不是商務艙」，呂秋遠說，體育署的許多人早就看到搭機名單，卻沒人在事發前糾正，認為長官及教練優先是正常的，這就是「輕忽」與「官僚」的問題，「長官你要比賽嗎？教練，你要奪牌嗎？這不是商務艙的問題，這是尊重的問題，憑什麼你優先？比賽的人最大，怎麼會是看比賽、指導選手的人最大？」「這件事情突顯的問題，不是在於區區經濟艙與商務艙的票價或待遇，而是政府怎麼對待選手，每次都講，每次都不改，現在是怎樣？」

回到選手發文的用意，呂秋遠解讀，選手並非想要較大、較柔軟、餐點比較好一點的商務艙，而是想要體育署尊重選手、改善官僚作風，「誰要你的商務艙！這件事從來就是尊重選手與官僚作風的問題，不是商務艙很厲害、選手渴望去坐、所以爆料的問題，好嗎？」

▲▼教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

▲教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

最後，呂秋遠認為，此事若能讓有關的體育署政務官離職、事務官調離主管職位，並且請立法院再度修改國民體育法，讓理監事的比例，運動員身份者不得低於二分之一，這件事就可以回來再處理，「否則，現在就應該懲處，怎麼會是等奧運結束後再說？不過就是商務艙嘛！到時候抓幾個官員記過，回國安排選手坐商務艙，不就好了，是這樣嗎？」

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