高雄女疑觸電畫面曝！人秒趴泡水變電箱、路燈中間　葉克膜搶救　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市晚間下起大雷雨，但沒想到就在晚間六點多左右，鳳山區三民路289號郵局前，一名高姓女子被發現倒臥在路面，整個面已經朝下，沒有呼吸心跳，由急救人員處置後送醫，根據目擊民眾表示，疑似當時有積水，不排除有觸電可能，當時發生過程都被監視器給拍了下來。

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面就看到高姓女子在19日六點多左右，當時她撐著傘就走過一處停車場入口前面，地面明顯有積水，然後走到路燈以及變電箱旁邊，整個人就倒地了，旁邊正在聊天的民眾也發現了異常，趕緊打電話通報119，救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，隨後送往醫院搶救。

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據目擊民眾表示，自己發現她的時候已經是躺在水裡面，而且臉是朝下，「而且那邊都有電，所以用勾的方式把她勾出來，再進行CPR，她的位置就在變電箱跟路燈中間」，救人的一名男子表示當時水大約到腳踝的地方，至於發生原因，救人的男子表示並不清楚，發現就已經倒在水裡面。

台電表示會同里長及養工處人員現場會勘量測結果，非屬於台電的變電箱漏電所致，詳細原因仍由相關機關調查中。同時警方也在釐清女子倒地的原因。

▲一名女子疑似被電擊，沒有生命跡象送醫，現場已經圍起封鎖線 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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