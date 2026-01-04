從抹黑到勳章　陳亭妃鐵馬行動第三天「鐵馬妃妃」轉出高人氣

▲立委陳亭妃「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動邁入第三天，持續騎進基層、傾聽民意，沿途獲得不少民眾加油打氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃推動的「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，4日邁入第三天。她持續以單車深入基層，走進大街小巷、傾聽地方聲音，不同於過往掃街或大型造勢，這趟鐵馬行動走得慢、卻走得深，也意外因一款別具巧思的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」，在沿途掀起熱烈討論與索取潮，詢問度居高不下，甚至一度供不應求，成為行動中的另類焦點。

這枚「旋轉勳章」的設計靈感，源自民進黨立委王世堅過去的一句話：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」陳亭妃團隊將這句話化為具體視覺，打造象徵信念與陪伴的勳章信物，並以「永遠環繞在37區的鐵馬妃妃」作為核心概念，傳達無論順境或逆境，她始終與人民站在一起、同行在路上。

陳亭妃說明，勳章圓盤象徵台南37區，內部設計則融入多項台南代表性意象，包括孔廟古蹟、黑面琵鷺生態、虱目魚漁業與文旦農業，完整呈現城市的歷史、產業與生活脈絡；而「鐵馬妃妃」採用可旋轉設計，象徵她8年來走遍37區、一步一腳印，已將台南的整體發展藍圖系統性規劃完成。

她指出，從產業、漁業、農業、觀光，到社會福利、交通、教育、體育、災害演練、警消福利與行動政府等政策方向，相關政見都已陸續向市民報告。這枚勳章，不只是鐵馬精神的象徵，也承載她27年政治歷程的重量。一路走來，面對無數抹黑與莫須有的攻擊，正是因為支持者一路相挺，才能走到今天。

陳亭妃直言，若要成為台南400年來第一位女市長，勢必得經歷所有磨練與考驗，而來自人民的支持，就是推動她持續向前的最大動力。沿途不少民眾也分享，「把鐵馬妃妃戴在身上，就好像跟妃妃一起騎在路上、走在台南的街頭。」

她也強調，這枚勳章不屬於她個人，而是屬於所有一路陪伴、給她力量的市民朋友。凡是參與鐵馬行動的民眾，只要在妃妃加油點現場掃描 QR Code 加入好友，即可獲得「妃妃勳章信物」，相關加油點資訊將透過陳亭妃 Facebook 與 Line 持續公告。

隨著鐵馬行動進入第三天，沿途加油聲與線上關注持續升溫。陳亭妃表示，會把人民的信任與期待，轉化為繼續前行的動力，堅定走在守護台南、改變台南的道路上，用最貼近土地的方式，聽見每一個聲音。