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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄女疑觸電葉克膜搶命　倒地旁水溝測出175伏特電壓

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市19日晚間下起大雷雨，但沒想到就在晚間六點多左右，鳳山發生一名高姓女子疑似觸電，當場倒臥在路面，整個臉已經朝下，沒有呼吸心跳，由急救人員處置後送醫，不過就倒在台電變電箱旁邊，讓人質疑是否跟台電有關，對此台電公司強調非本處配電設備漏電，但是「量測養工處轄管路燈桿結果有警示聲表示有電」。

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

整起案件發生之後，由於高姓女子就倒臥台電變電箱以及路燈之間，讓人質疑是否跟台電變電箱有關，19日晚間8點多，台電公司先回應：「經本處人員會同里長及養工處人員現場會勘量測結果，非屬本處變電箱漏電所致，詳細原因仍由相關機關調查中，以上報告」。

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

不過記者又再20日上午繼續追問，所以台電公司又在9點36分發出訊息說明，他們表示接擭通報之後，第一時間就已經會同警方、里長、議員以及高雄市工務局養工處人員抵達現場檢測，台電說：「先以低壓檢電筆量測台電變電箱箱體結果無警示聲表示無電，另外量測養工處轄管路燈桿結果有警示聲表示有電。再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特（表示有電），請養工處將路燈責任分界點開關切開後量測結果為0伏持（表示無電），因此確認女子電暈倒地原因，非屬本處配電設備漏電所致」。
 

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