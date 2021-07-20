高雄女涉水倒地命危　技師抓漏電！4供電系統暗藏真凶

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山發生一起高姓女子走過積水路面後，疑似被觸電倒地送醫的意外，高雄市政府工務局派人前往勘查，要找出漏電原因，因為女子倒地位置除了有台電變電箱之外，還有路燈電桿等，工務局人員表示已經找了機電人員前來，因為這個區域有太多電線，要逐一清查，到底有沒有漏電。

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲養工處人員表示這是在進行檢測中 。（圖／記者吳奕靖翻）

高雄市19日晚間下起大雷雨，但沒想到就在晚間六點多左右，鳳山區三民路289號郵局前，一名高姓女子被發現倒臥在路面，整個面已經朝下，沒有呼吸心跳，由急救人員處置後送醫，根據目擊民眾表示，疑似當時有積水，不排除有觸電可能，當時發生過程都被監視器給拍了下來。

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面就看到高姓女子在19日六點多左右，當時她撐著傘就走過一處停車場入口前面，地面明顯有積水，然後走到路燈以及變電箱旁邊，整個人就倒地了，旁邊正在聊天的民眾也發現了異常，趕緊打電話通報119，救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，隨後送往醫院搶救。

高雄市工務局養工處路燈工程科一早就前往現場查看，現場有4個供電系統分屬不同單位，分別有警察局的監視系統電源、另外還有兩座是屬於台電的民生用電系統，還有一個是區公所的電源，不過記者發現燈座有電線外露，立刻詢問路燈工程科長朱官富，他立刻否認：「現場有拆開、有破壞，現場要找原因才拆開，但是原來不是這樣，這個是有動過的情形」。到底有沒有排除疑似「漏電」的系統，工務局人員不鬆口，只是強調現場的總開關已經關閉。

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

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