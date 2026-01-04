打造希望家園不缺席　台南勞工局攜手工會志工同步修繕官田、麻豆

▲台南市勞工局結合做工行善團志工，假日同步前往官田與麻豆修繕弱勢家庭住家，實踐「希望家園」理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲推動的「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續結合各工會「做工行善團」修繕志工，善用專業技術與假日時間，主動走入社區，協助弱勢家庭改善居住環境，4日修繕行動兵分兩路，同步前往官田區與麻豆區展開服務，用實際行動替需要的家庭撐起一個安全的家。

官田區修繕案場中，區公所也準備飲料慰勞辛勞付出的志工夥伴，讓現場洋溢暖意。另方面，亞企業股份有限公司附設職業訓練中心日前舉辦職訓課程成果展，將義賣所得全數捐贈做工行善團作為修繕材料費用；社團法人台南市志願服務協會理事長梁志男代表受贈並致贈感謝狀，也親自到場準備飲品，為志工加油打氣，展現企業、社團與政府攜手公益的力量。

官田區本次服務對象為41年次的陳女士，因丹娜絲颱風侵襲導致住家屋頂及廚房多處毀損。陳女士每月僅仰賴約4000多元的中低收入老人生活津貼維生，面對高額修繕費用實在無力負擔。勞工局接獲通報後，立即媒合做工行善團投入協助，展開分工修繕。

今日由台南市木工業職業工會及電氣業職業工會接力進場，進行室內裝潢、電線配置與熱水器安裝工程；先前則已由泥水業職業工會完成天花板拆除、屋瓦修繕及防水施作，電子機械加工職業工會也協助完成水槽與排水工程。後續將由油漆工程業職業工會接棒，進行牆面粉刷與美化，逐步為陳女士打造安全、舒適的生活空間。

麻豆區修繕案則服務57年次的譚先生，未婚，長期照顧中度身心障礙的弟弟，家庭經濟狀況拮据，即使屋況老舊、亟需修繕，也難以自行負擔。勞工局做工行善團接獲通報後，立即排定修繕期程，3日由泥水工會志工進行拆除作業，鋁製品工會完成鋁窗丈量；4日再由木工與電氣工會志工進行裝潢、電氣配線及開關、插座與燈具安裝。陳秋宏議員亦準備飲品到場慰勞志工，為修繕行動加油。

勞工局長王鑫基表示，衷心感謝所有志工夥伴無私奉獻專業與時間。今日出勤的志工中，包含前往二手倉庫協助搬運家具的台南市勞工志願服務協會梁志男、林佳香夫妻檔；以及進入修繕現場的莊志偉、謝芬蘭夫妻檔，還有木工與電氣工會的優秀夥伴，充分展現勞工團結互助、回饋社會的精神。

王鑫基強調，未來勞工局將持續整合工會與志工資源，協助更多弱勢勞工家庭改善居住條件，也期待社會各界共同響應，攜手打造安全、有尊嚴的生活環境，讓「希望家園」的理念在台南持續落實，並把這份來自社會的愛心，一代一代傳承下去。