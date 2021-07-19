　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

▲莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳奕靖／高雄報導

施打AZ疫苗之後，會造成勃起反應嗎？國內知名泌尿科女醫師張美玉表示這是個案無法評論，不過她自己卻另有發現，就是近期有施打莫德納疫苗後，前來就診的患者，他們表述自己在施打完後會解尿困難、尿道灼熱不舒服，甚至其中一位還得用尿管導尿，經過檢查卻沒有尿道發炎，讓她懷疑是不是跟施打莫德納疫苗有關。

張美玉說近期有患者前來就診，分別是2男3女，他們有共同主述就是在施打完莫德納疫苗之後大約3到4天的時間，出現解尿困難、尿道灼熱不舒服，或是有種說不出來的酸、癢感，但她從外觀檢查沒有異樣，同時經過生化檢查也沒有發炎指數，張美玉坦白說自己無法解釋，還好這5名患者在給藥之後，再回來複診，問題就都改善很多了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼尿,尿液,尿尿。（圖／CFP）

▲張美玉表示尿液檢測也無異樣。（資料圖／CFP）

張美玉解釋，就像是我們打疫苗會看到局部紅腫，第二個可能會發燒，第三個可能會很疲累等副作用，以她泌尿科醫師的眼中，觀察到有這個現象，而且這幾個驗尿完全沒有感染，所以她懷疑跟疫苗有關聯，不過這只是她個人的單純觀察，但她也強調，「並不是指出莫德納一定會造成這個問題」，但她認爲可以提出給大家多注意、觀察，也可以讓疾管單位研究，是否屬於副作用之一。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死家中　解剖相驗結果出爐

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」　鄰曝：兩人常吵架

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」　里長曝近況

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

快訊／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

地下饒舌冠軍歌手涉未成年性交易　「口罩拉下巴」意外曝通緝身分

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

ET快訊
戴資穎出征被迫搭經濟艙　王浩宇怒開罵
快訊／暴雨彈襲高雄！各區傳積淹水災情　畫面曝光
高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報
戴資穎搭經濟艙引公憤　她急調專機名單揪「商務艙長官」
獨／打莫德納副作用？　女醫曝5個案：尿不出來
烟花颱風卡「三角關係」　1關鍵恐更接近台灣
他預言解封後將發生「1件事」！　呼籲政府：下令降半旗
不爽戴資穎搭經濟艙　網灌爆潘文忠臉書怒開嗆
6都疫苗剩餘量曝光！莫德納「高雄剩最多」　新北AZ還有23.

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戴資穎擠經濟艙…網翻蔡英文2016允諾「選手搭商務艙」：超級打臉

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

快訊／高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報

【英語多益通】疫苗開放混打？英文怎麼說？

颱風外圍沉降發威！桃園今飆38.9度　鄭明典：明桃竹苗仍防極端高溫

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

烟花卡「三角關係」！北修後再冒新低壓拉扯　1關鍵恐更接近台灣

觀世音菩薩3次聖筊「停辦」　桃園壽山巖觀音寺成道法會喊卡

大嬸挑烤雞「拆包裝觸診」　他好市多逛一半臉垮：每袋都開

「防疫女神」賈永婕　捐贈奇美醫5台HFNC及6台PAPR

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

戴資穎擠經濟艙…網翻蔡英文2016允諾「選手搭商務艙」：超級打臉

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

快訊／高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報

【英語多益通】疫苗開放混打？英文怎麼說？

颱風外圍沉降發威！桃園今飆38.9度　鄭明典：明桃竹苗仍防極端高溫

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

烟花卡「三角關係」！北修後再冒新低壓拉扯　1關鍵恐更接近台灣

觀世音菩薩3次聖筊「停辦」　桃園壽山巖觀音寺成道法會喊卡

大嬸挑烤雞「拆包裝觸診」　他好市多逛一半臉垮：每袋都開

「防疫女神」賈永婕　捐贈奇美醫5台HFNC及6台PAPR

快訊／颱風將來雨彈炸南台！高雄發佈一級淹水警戒「下班小心！」

戴資穎擠經濟艙…網翻蔡英文2016允諾「選手搭商務艙」：超級打臉

專家帶路！汐止兩大商圈正夯　輕鬆入手千萬首購宅

婚鬧太過！同三伴娘被捆電線桿　新郎笑回一句網開罵

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

合庫逾10名成員前進東奧！　戴資穎教練也在內

快訊／暴雨彈襲高雄！各區紛傳積淹水災情　騎士驚險涉水下班　

大谷翔平內角低球撈成全壘打 　像PGA冠軍森川柯林在揮桿

高端疫苗通過EUA　分析師：股價將迎短暫利多「慶祝行情」！

買房被當「盤子」？同總價坪數卻有大小差　價差藏在細節裡

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

快訊／高端疫苗通過EUA

快訊／今增15例本土確診！　人死亡

快訊／WorldGym站前店「有會員確診」！停業消毒3天

台南虎媽道歉了！她「含淚唸稿」：是我撒謊

雙颱共舞！第7號颱風查帕卡生成

紓困金還有8萬人沒領！這類人最高領3萬

39歲定存1500萬　竟被理專罵一頓

爆「普拿疼」搶購潮！藥師曝服用差別：影響抗體產生

即／義享天地閉店清消1天！背後原因曝

更多熱門

相關新聞

疫苗開放混打　英文怎麼說？

疫苗開放混打　英文怎麼說？

最新Delta變種病毒造成全球似乎有疫情再起的跡象，雖然許多國家的人民至少已施打一劑疫苗，但隨著疫苗供應量不穩定和無法預測的狀況，以及愈來愈多細究不同疫苗對於Delta變種病毒保護力的討論，各國專家也開始討論疫苗混打的安全性和有效性。

防疫爆肥！汪呆站體重機哀怨定格

防疫爆肥！汪呆站體重機哀怨定格

大嬸挑烤雞拆包裝猛捏　他好市多逛一半臉垮

大嬸挑烤雞拆包裝猛捏　他好市多逛一半臉垮

確診男曾在義享天地打工3個月　衛生局同意明天復業

確診男曾在義享天地打工3個月　衛生局同意明天復業

台南疫苗劑次涵蓋率19.16％

台南疫苗劑次涵蓋率19.16％

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄急診室疫苗泌尿道疼痛灼熱發炎

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

戴資穎上機才知搭經濟艙　戴爸：被騙很不舒服

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面