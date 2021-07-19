獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

▲莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳奕靖／高雄報導

施打AZ疫苗之後，會造成勃起反應嗎？國內知名泌尿科女醫師張美玉表示這是個案無法評論，不過她自己卻另有發現，就是近期有施打莫德納疫苗後，前來就診的患者，他們表述自己在施打完後會解尿困難、尿道灼熱不舒服，甚至其中一位還得用尿管導尿，經過檢查卻沒有尿道發炎，讓她懷疑是不是跟施打莫德納疫苗有關。

張美玉說近期有患者前來就診，分別是2男3女，他們有共同主述就是在施打完莫德納疫苗之後大約3到4天的時間，出現解尿困難、尿道灼熱不舒服，或是有種說不出來的酸、癢感，但她從外觀檢查沒有異樣，同時經過生化檢查也沒有發炎指數，張美玉坦白說自己無法解釋，還好這5名患者在給藥之後，再回來複診，問題就都改善很多了。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉表示尿液檢測也無異樣。（資料圖／CFP）

張美玉解釋，就像是我們打疫苗會看到局部紅腫，第二個可能會發燒，第三個可能會很疲累等副作用，以她泌尿科醫師的眼中，觀察到有這個現象，而且這幾個驗尿完全沒有感染，所以她懷疑跟疫苗有關聯，不過這只是她個人的單純觀察，但她也強調，「並不是指出莫德納一定會造成這個問題」，但她認爲可以提出給大家多注意、觀察，也可以讓疾管單位研究，是否屬於副作用之一。

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