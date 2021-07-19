大嬸挑烤雞「拆包裝觸診」　他好市多逛一半臉垮：每袋都開

▲兩名阿姨打開烤雞檢查。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

即便在疫情還沒爆發前，選購熟食還打開檢查就已經有衛生疑慮，何況是防疫期間。不過，卻有網友在好市多目睹奧客打開烤雞「檢查」的荒唐行徑，讓他直呼「就是有這種人！」貼文曝光後，也讓不少網友看傻眼，直呼「誰家的大嬸帶回去好嗎」、「超沒水準！應該叫他們全部買單」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到現在正值防疫期間，想不到居然有客人在好市多裡面做出超沒衛生的舉動。他還原當時情形，兩名阿姨疑似為了挑選最滿意的烤雞，因此便將包裝好的每一袋都打開來看，「一個人開、一個人負責捏」，讓他當場傻眼。

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原PO見狀後，立刻告知賣場人員，而負責烤雞的工作人員也隨即將拆開過的烤雞拿離開架上，就怕有衛生疑慮。

離譜的畫面曝光後，網友紛紛留言回應，「真沒水準，有什麼好看的，還不是都是雞」、「這樣摸摸捏捏、開開關關的意義是要看那隻雞的活動力嗎」、「平常開就很誇張了，疫情開更誇張，全部帶走」、「太閒了！開過的請自行帶走，否則其他的人敢買嗎」、「為什麼要開來看？到底有什麼毛病」、「是在選老公嗎」、「好市多可以看到很多奇葩的行為」。