柯文哲拋舉債80億自購疫苗　江啟臣：一起去找蔡英文談

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣日前宣布聯合南投、雲林、花蓮、台東4個藍營執政縣市，洽購500萬劑BNT疫苗，但遭中央流行疫情指揮中心以「疫苗已足夠」回絕。台北市長柯文哲18日接受媒體專訪時拋出考慮舉債80億自購疫苗。對此，江啟臣喊話柯文哲，一起找總統蔡英文談。

柯文哲過去主張「疫苗才是最終解決的辦法」。他與副市長黃珊珊接受節目《台灣啟示錄》專訪。黃珊珊於節目中提及，就算舉債都要幫市民買疫苗，且柯文哲還債還了500億，「不會有市民罵你舉債80億元」。柯文哲表示，如果要買第三劑疫苗，原則上要購買mRNA疫苗，因為買第三劑的真正理由是為了對付變種病毒。

江啟臣19日出席活動被問及此事時表示，柯市長的想法再度證明，大家都認為台灣疫苗不足，以及疫苗供貨不穩定，這是大家的共識，樂見柯市長提出北市府自主買疫苗。

此外，江啟臣向柯文哲喊話，「我們都共同面臨一個問題，那個要蔡英文同意，所以如果有機會，我想我們一起去找蔡英文談，看她能不能同意給我們地方的縣市，來自主採購未來的疫苗」，尤其第二代、第三劑疫苗這些都屬於超前部署，基層和在野對於超前部署有極大的共識，希望政府不要再擋了。