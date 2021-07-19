威力彩上看7億！人夫衝好市多買「招財5寶」　網笑：沒中就被普渡了

▲美式賣場好市多是民眾最愛逛的賣場之一。（圖／記者李毓康攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

威力彩頭獎連31槓，累積至今（19）日晚間，獎金上看7億元，吸引不少民眾想一搏一夜致富。一名網友就表示，老婆要他去好市多補齊家中生活用品，正當他煩惱該買什麼時，發現包包裡有一張威力彩，於是突發起想的買了5樣象徵「招財」的食物回家。貼文一出網友全笑翻，表示「沒中獎就要準備被普渡了」。

一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，因為身分證分流，老婆交代他去採買「家裡需要的商品」，但因為「範圍太大」，讓原PO不知該買什麼，只好到處逛逛、隨便買。這時，他無意中在包包裡翻到威力彩券，突然靈機一動，買了5樣「招財小物」回家。

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▲人夫被老婆交代到好市多採買生活必需品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

第一樣是櫻桃和甜蝦，代表紅色招財；第二樣是吐司，因為「有土斯有財」；第三樣是水餃，代表著元寶；第四樣是德國豬腳，有轉運的意思；第五樣是鳳梨蘋果馬芬，「這鳳梨蘋果馬芬，上次媽媽說很像發糕，吃發糕有發大財的含義啊！」

原PO還寫道，若中獎了會將獎金分給老婆，並詢問網友「這樣跟老婆解釋，應該會給過吧！」先想好應對的方法，笑翻網友。

▲原PO買的5樣「招財食物」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出即引發熱議，網友紛紛留言，「真厲害呀！先把吃的理由想好想滿」、「人才啊」、「你可能還沒中獎就要準備被普渡了」、「晚上的公園又有新人報到了」、「我是老婆看到這車可能會叫你吃完再進門」、「這個發文是要眾人確保您的安危嗎」、「所以，明牌是？我也跟著買啦！」、「中獎了就可以回房睡了……」、「真是不會說話，老婆請你買需要的東西，你就說，我最需要的就是你啊」。