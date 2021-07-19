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全球疫情狂升溫！網全驚嘆「只有台灣在討論降級」：難道先降再升？

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲陳時中透露「接近降二級標準」，蘇貞昌命各部會配合降級準備。（圖／行政院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（19日）召開擴大防疫會議，會中衛福部長陳時中指出，疫情已近降二級標準，蘇貞昌則要求相關部會預做降級後的相關準備。消息曝光後，引發許多網友批評，「國外越來越嚴重，只有我們在討論降級」、「台灣疫苗覆蓋率才兩成就要降二級，剩下八成的人用體質抗毒嗎？」

本站今報導「陳時中「疫情已近降二級標準」　蘇貞昌指派李孟諺盤整降級準備」指出，行政院長蘇貞昌19日上午召開擴大防疫會議，會中衛福部長陳時中表示，疫情已近降二級標準。對此，蘇貞昌則要求相關部會預做準備，遵照指揮中心所定原則，依各管業務的具體情形，訂定符合防疫需求的相關指引，並請秘書長李孟諺協助盤整，以利國民健康。

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陳時中認為，三級警戒防疫措施自上週適度鬆綁後，由於國人大都能配合相關指引規範，目前疫情趨緩，已接近降為二級的標準，但考量到國際疫情依然嚴峻，我邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈，而國內警戒縱使降級，也需同配合嚴謹的管制措施，緩步實施。

▲▼陳時中今透露「已接近降二級標準」，消息引發網友熱議。（圖／翻攝Ettoday新聞雲FB）

▲▼陳時中今透露「已接近降二級標準」，消息引發網友熱議。（圖／翻攝Ettoday新聞雲FB）

▲陳時中今透露「已接近降二級標準」，消息引發網友熱議。（圖／翻攝Ettoday新聞雲FB）

消息曝光後，引起許多網友在《Ettoday新聞雲》粉專貼文下一面倒不認同，「太早降級不是好事情」、「可以在緩緩吧！看其它國家吧解封就確診數增加」、「難道是先降在升嗎」、「媒體不斷報導東南亞日韓美疫情增溫，我們卻在討論解封降級！」、「之前疫情很早就達到四級標準了，怎麼不升？」、「死亡率還那麼高欸？」、「看看韓國解封的下場」、「國外越來越嚴重，只有我們在討論降級，笑死了」。

針對國內疫苗覆蓋率仍不足，就有網友指出，「別的國家疫苗打到5成，並且反覆封城，台灣才兩成就降二級，剩下八成的人用體質抗毒嗎？」、「給我們疫苗打！我們家人都還沒打疫苗」、「都還沒到達第一劑疫苗全民都接種」。

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