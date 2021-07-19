英媒體人飯店隔離　自爆「全身脫光應門」違規！澳洲下令遣送出境

▲ 凱蒂霍普金斯飛到雪梨是為了參加實境節目Big Brother。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國右翼評論員凱蒂霍普金斯（Katie Hopkins）上週為了節目飛到澳洲雪梨，但卻吹噓在飯店隔離期間，當有人送餐過來時，她不戴口罩、全裸開門。消息一出引起公憤，澳洲官方現已證實，凱蒂霍普金斯的簽證已被取消，將遣送出境。

綜合9NEWS、路透等外媒報導，依據澳洲政府規定，所有入境者必須在飯店隔離2週，且為了避免疫情擴散，當餐點送來時，隔離者必須戴上口罩並等待30秒之後再取餐。

只不過，凱蒂霍普金斯日前在IG自爆藐視防疫規定的行為，開玩笑說自己在飯店隔離接收餐點時，以全裸、不戴口罩的狀態應門。這段影片內容引爆當地社會強烈不滿，目前已經被刪除。

內政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，凱蒂霍普金斯的行為違反檢疫規定，邊境管理機構已經取消她的簽證，「所有持有簽證者必須遵守衛生官員發布的公衛指示，我們不會容忍無視規定的人，會盡快安排她離境。」

澳洲過去數個月來限制入境的公民數量，現今仍有大批澳洲人無法返國、困在海外，而外籍人士除非得到特別允許，否則不得入境。

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