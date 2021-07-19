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西裝男安平欲跳海　及時阻止安撫抱警痛哭吐心聲

▲男子欲跳海尋短，警方及時攔阻開導，男子忍不住情緒抱警痛哭吐心聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子欲跳海尋短，警方及時攔阻開導，男子忍不住情緒抱警痛哭吐心聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局安平派出所警員陳奕儒、張銘鑫，7月17日上午11時許據報有人欲跳海自殺，陳、張兩員立即趕往現場，發現該男子在大橋上欲從高處跳海，警員陳奕儒立即趨前將男子攔下拉住，男子在警安撫下，忍不住抱警痛哭吐心聲，以避免一場自殺憾事發生。

▲男子欲跳海尋短，警方及時攔阻開導，男子忍不住情緒抱警痛哭吐心聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方發現，該男子身著西裝，衣裝鼻艇談吐正常，不像是一般自殺者，在警方詢問之下，男子才吐露因家庭問題情緒不佳故心生尋死念頭，經過陳員一番開導，男子難掩心中情緒，一頭栽進陳員肩上抱頭痛哭，心中的情緒終於釋放，並感謝警方的傾聽，事後警方將其帶返派出所先行安撫，並通知其家人帶回照顧。

第四分局分局長甘炎民表示，自殺潛在因素有相當多種態樣，即使平時看起來正面陽光的人，在面向陽光的背後還是有陰影的存在，時時關心身旁的親朋好友，適度排解負面情緒，遇有情緒困擾亦可尋求專業醫師或諮商心理師求助；或撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）或110專線，亦有提供心理諮詢與報案服務，並即時搶救因壓力或憂鬱的自殺企圖者，第四分局全體員警作為「自殺防治守門員」，為防治自殺提供最後一道救護防線，讓我們一齊努力，共同珍愛生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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