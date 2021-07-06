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怪叔叔偷拍漁光島比基尼辣妹私處　武術家出手！警這句話讓他失望

▲王姓男子涉嫌手機偷拍女大生「春光」，被德籍武術家江玉山發現壓制後報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓男子涉嫌手機偷拍女大生「春光」，被德籍武術家江玉山發現壓制後報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

德籍武術家江玉山4日下午偕同妻子至台南安平漁光島練氣功，卻在海灘發現1名中年男子拿著手機，偷拍趴在海灘上做日光浴的比基尼女子「春光」，女大生得知遭偷拍極度驚嚇，江玉山以擒拿術壓制偷拍狼，並請人報警查處，惟因被害人 羅女不提告訴，警方只好告誡王姓男子，並刪除羅女影照結案。

▲王姓男子涉嫌手機偷拍女大生「春光」，被德籍武術家江玉山發現壓制後報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

德籍武術家江玉山，受邀擔任過台灣軍、警、特勤部隊的武術教官，有很多台灣警界的好友。江玉山說，他與妻子前往安平漁光島練氣功時，看到1名中年男子，拿著手機用不同角度朝受害女子臀部、兩大腿的根部拍攝，他認為「這是在幹壞事！」，江玉山走近受害女孩，指著坐在一旁保麗龍上的偷拍男子詢問她：「這位先生妳認識嗎？他好像在對妳拍照」。女孩聽到這番話，被嚇到跳起來，驚呼「真的嗎」？

江玉山上前質問該名偷拍男子：「你剛剛拍那位女孩？」，該男子不斷否認，並辯駁說「沒有啊，沒有啊」，江玉山向該名男子說：「你剛剛拍那位女孩，這是丟臉的事」，但該男子仍矢口否認。

▲王姓男子涉嫌手機偷拍女大生「春光」，被德籍武術家江玉山發現壓制後報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此時，受害女孩的2位女伴趕過來，江玉山請對方報警查處，該名涉嫌偷拍男子一聽到要報警，立刻改口要刪掉照片，一旁也有好奇民眾上前圍觀，涉案男子想趁隙想溜走，江玉山擋下他，同時請女孩的女伴拍下涉案人的臉，涉案人將口罩拉上，江玉山拿走涉案人的口罩，要受害人等人趕緊拍該男子，這時涉案人開始攻擊江玉山，亂打亂抓，江玉山見狀，使出擒拿術將偷拍狼壓制在海灘上。

大約20分鐘後，高雄港務警察總隊安平港中隊4名員警抵達現場查處，江玉山指控稱，2名員警大致了解情況後，竟然不拿出手銬逮捕涉嫌偷拍的男子，就示意他鬆開壓制；江玉山說，其中1名員警檢視涉案人的手機，看到手機裡也有其它女孩的照片，但員警沒有將涉案人手機查扣，帶回警局調查，反而是拿自己的手機去翻拍偷拍涉案人手機裡的照片或影片，江玉山覺得這種做法真的太離譜了。

此時受害女孩因極度驚嚇，一直啜泣全身發抖而癱軟無力，江玉山請1名女警安撫受害女孩，未料該女警居然充耳未聞，走到一旁去；還有1名員警說：「拍照而已，小事」，讓在場的人錯愕不已，江玉山質問該名男警說：「這怎麼會是小事？偷拍沒有刑責嗎？」

江玉山痛批處理員警：「當警察的要好好思考，為什麼要當警察？如果沒法好好盡忠職守，趕快換一份工作」；江玉山痛心地說：「我認識很多優秀的警察，他們都很盡忠職守，這次，我真的對台灣警察非常失望。」

高雄港務警察總隊安平港中隊表示，事發當天剛好2名安平港中隊員警在附近，受害羅姓女大生的同學向員警報案，經員警現場初步了解情況後，即將涉嫌偷拍的63歲王姓男子及受害羅姓女大生帶回訊問。

安平港中隊說，王男（高雄人）表示他悶在家太久外出閒晃，一開始辯稱在拍風景，見證據確鑿無從狡辯，才坦承偷拍。惟受害羅姓女大生（19歲）的母親趕到後，了解狀況後向警方表示不願提告，警方當告誡王男不可再犯，並要求王男刪除手機裡所有偷拍羅姓女大生的照片及影片。當天台南市警四分局也有派2名員警前往現場，本案所稱的女警，是台南市警四分局的員警，員警處理案件若有不妥適的言行，安平港中隊一定會調查釐清。

▲王姓男子涉嫌手機偷拍女大生「春光」，被德籍武術家江玉山發現壓制後報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局表示，因漁光島非四分局轄區，員警了解後將案交由管轄的安平港中隊查處，經調閱員警秘錄器等相關資料，並無員警未理會被害人情事，也有安撫受害人，事後也主動去電關懷受害人，對於江姓民眾指控員警處理不妥部分，應是江姓民眾對我國法律與員警執法認知上有誤解。

根據《中華民國刑法》第315條之1，有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金：無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。第350條、第350-1及316條至第318之2之罪，須告訴乃論。據了解，本案之羅姓女大生不提告訴，警方依法無從偵辦。

警方呼籲民眾，請注意自身安全，如有發現可疑的人事物，請馬上報警查處，以保障自身權益與安全。

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