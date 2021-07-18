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安平智能警利用科技線索　跨海為手機失物找到主人

▲台南市警四分局育平派出所警員黃育群、警員徐文應受理，2員利用手機內建「醫療卡」功能，循線找到旅居台南市永康區的失主美裔華僑徐先生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局育平派出所警員黃育群、警員徐文應受理，2員利用手機內建「醫療卡」功能，循線找到旅居台南市永康區的失主美裔華僑徐先生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有民眾於7月16日夜上在台南市安平漁光島沙灘上，拾獲「蘋果手機」不知如何處理，急忙送至台南市警四分局育平派出所，恰逢警員黃育群、警員徐文應受理，2員利用手機內建「醫療卡」功能，循線找到旅居台南市永康區的失主美裔華僑徐先生，徐先生驚喜不已，也對台南警方認真工作態度留下極高評價。

警方說，徐等2員查看遺失物狀況，發現該物為蘋果手機（I Phone 8 plus），惟並無SIM卡，警員徐文應隨即想起蘋果手機都有內建「醫療卡」功能，上面都有完整個人資料，果然一查就有斬獲，但持有人疑為外國民眾，警員徐文應不遲疑，馬上就撥打緊急電話，聯繫身在美國加州之持有人父親，因而順利找到旅居本市永康區的美裔華橋徐先生，徐先生接到失物尋回的消息，驚喜不已，也對臺南警方的認真工作態度留下極高的評價。

警員徐文應平日就以認真的工作態度為人所稱許，勤餘也常關心3C產品動態，常上網研習相關知識，該日發揮興趣專長，勤務中即時助人，實為難得。

第四分局分局長甘炎民表示「現已是雲端科技社會，生活型態皆已進步許多，警察同仁也都持續成長，才能有最合宜的服務，也常提醒同仁，服務一定要從人性、科技、法理出發，才會產出最好的結果，本分局警員徐文應的為民服務就是很好的案例，也將鼓勵同仁持續協助民眾解決問題，請民眾繼續支持我們」。

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