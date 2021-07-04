台南安平區教會直播群聚　安平警查獲9人同處依法送罰

▲台南市警四分局查獲安平區某教會，內有9人同處一室進行線上直播傳教，違反不得群聚之規定，警方依規定填寫稽查表函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3級疫情警戒 宗教團體進行線上直播 仍須遵守「室內5人、室外10人」之人數限制，台南市警四分局2日晚上9時30分許，接獲民眾檢舉安平區某教會疑有群聚情事，警方據報前往現場查處，發現教會內有9人同處進行線上直播傳教，違反室內5人群聚之規定，警方依規定填寫稽查表函送衛生局裁罰。

為因應國內COVID-19疫情警戒提升為第3級之防疫措施，若以線上直播方式舉行宗教儀式之工作人員，或個別民眾於寺廟、教會（堂）外之廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱，仍須遵守「室內5人、室外10人」以下之人數限制，以及落實實、聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及各項防疫措施，且不得提供擲筊、抽籤等會傳接之祭祀祀品。

四分局長甘炎民呼籲，中央流行疫情指揮中心已宣布全國同步維持疫情3級警戒至7月12日止，民眾務必配合共同防疫，除應停止室內5人以上，室外10人以上之聚會，亦應遵守外出時全程佩戴口罩、 配合實聯制，如有違反未戴口罩規定者可依傳染病防治法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；另違反停止室內5人以上、室外10人以上聚會規定者，也將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，民眾切勿心存僥倖，造成防疫破口。

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