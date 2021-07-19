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微解封周末夜苗栗出現車聚　快打部隊及時阻斷！祭31張罰單

▲苗栗警方18日凌晨1時30分許，在台61線崎頂路段執行週末防制危險駕車勤務時，後方約有60輛汽車見狀，趕緊迴轉落跑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗警方18日凌晨1時30分許，在台61線崎頂路段執行週末防制危險駕車勤務時，後方約有60輛汽車見狀，趕緊迴轉落跑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局18日凌晨1時30分許，在台61線崎頂海水浴場前執行週末防制危險駕車勤務，攔停3部汽、機車進行盤查時，後方約60部汽車見狀立即迴轉離開苗栗縣。凌晨3時又接獲通報，台1線通霄外環道路及台72線快速公路2處有20至30部汽、機車聚集夜遊，警方組成快打部隊前往攔停盤查，總計開出31張違規罰單。

苗栗警方表示，微解封周末夜，台61線就出現車聚夜遊潮，約60輛小客車見警方在路口執行盤查勤務時，闖紅燈逆向迴轉駛離苗栗，不到2小時，又有民眾通報台1線通霄外環道路及台72線快速公路有車聚，警方立即調派通霄、竹南、苗栗及大湖分局，總計25名警力組成快速打擊部隊前往處置，當場攔 停盤查違規行駛及改裝車輛，總計開出31張違規罰單。

▲警方發現4部機車分別使用口罩遮蔽車牌，還是被當場攔下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方發現4部機車分別使用口罩遮蔽車牌，還是被當場攔下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，快打部隊警力發現4部機車分別使用口罩遮蔽車牌、無照駕駛及使用註銷車牌、逆向行駛和行駛機車禁行車道等違規行為，立即攔停盤查且一口氣開出10張罰單，處罰新臺幣2萬3600元，並函文監理及環保單位召回臨時檢驗改裝排氣管及車體。

隨後，警方鍥而不捨積極調閱路口監視器，並過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，比對正確車輛號碼，再逕行舉發21張違規左轉彎罰單，處罰新臺幣1萬2600元，總計開出31張罰單，處罰新臺幣3萬6200元；另將持續過濾沿線監視器、相關車輛行車紀錄器畫面，如有競駛、競技等行為，均會對涉及車輛依公共危險罪依法函送偵辦。

苗栗縣警察局交通隊隊長林炎巨表示，據警方深入分析夜遊車輛入轄時間及行駛路線，研判與先前阻斷60部車輛應是同一夜遊車隊，所幸先前落實防制作為及時阻斷，未衍生其他事端發生。苗栗縣警局也呼籲，民眾駕車出遊應遵守道路交通規則，勿有競駛、競技等危險駕車行為，如有發現危險駕車情事將依法從嚴究辦，以維護道路交通安全。

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