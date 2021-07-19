牡丹灣villa群聚風暴「26人逐一電訪錄音」　屏縣府：舉發錯會挨告

▲牡丹灣villa群聚餐。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣「牡丹灣villa」在13日微解封首日傳出違規群聚用餐事件，當天住入該館的行政院南部服務中心執行長陳政聞18日已請辭獲准，但堅持沒有聚餐。縣府19日起針對當天入住的26人逐一電話訪談並錄音，行為人若有違規，但表示，業者雖承認有人聚餐，但餐廳內沒監視器，光憑照片很難辨識群聚者身分，必須進一步調查，｢舉發錯了，縣府有可能會被告的！」籲請行為人「誠實以對」。

縣府人員否認告發這起群聚餐有拖延情事，縣府表示，縣府接獲檢舉分案後，於上周五（16日）派員前往稽查，業者承認餐廳內有群聚餐情事，並提供13日的旅客名單及大門監視器影像，以及媒體公布的2張照片，這些名單證明這群人有入住事實，無法確定到底誰有去餐廳聚餐。何況當天稽查至傍晚，再來遇到周六、日例假日，因此本來就計畫今日才能展開調查作業。

他指出，當天入住的有26人，縣府人員會逐一電話訪談並錄音，行為人若有違規，「縣府會根據旅客名單，逐一打電話詢問，了解其說法，搭配業者提供大門監視影像，和餐廳內的群眾人員逐一比對穿著，確認身分，依法告發。但由於投訴者提供的照片中，群聚者不僅模糊，還有很多背對或側對鏡頭，到底能辨識出多少人，「何況旅客未必會老實說」，令人頭大。

縣府說，接獲檢舉時，由於只有照片沒有日期，一度猜測是否先前拍攝照片，以「移花接木」方式檢舉，幸訪視時業者提供影像及承認有群聚情事，陳政聞也承認入住但未聚餐。「只要確定違規，不論當事人的身分一定告發」。

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