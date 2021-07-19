一二樓都有人用餐！牡丹灣Villa群聚還原　屏縣府6聲明：違法一定罰

▲牡丹灣Villa餐廳群聚（民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

「牡丹灣Villa餐廳群聚案」，引來關注及許多揣測，屏東縣政府19日針對該餐廳群聚案發表6項聲明，再度強調「該案不會因為涉及任何人、任何狀況就特別辦或不辦，一定會持續依法查辦，如有違法也一定會開罰」。

縣府聲明指出，一、針對牡丹灣Villa餐廳群聚案，縣府第一時間受理並舉發，請外界不要任意揣測，做過度的政治聯想，甚至攻擊。

二、縣府1999專線7/14日接獲民眾檢舉，指稱7/13日晚上有10餘人在牡丹灣Villa餐廳群聚，錄案後通知交通旅遊處處理。

三、7/15一早，交旅處稽查人員出發到百公里以外的牡丹灣Villa餐廳，對業者進行訪談調查，當天蔡姓經理坦承有管理上的疏失，讓熟客借用餐廳聚會用餐，並堅稱餐廳沒裝監視器。

四、7/16縣府依據業者陳述，依違反傳染病防治法予以舉發，當天發出公文到衛生局，移請該局裁罰。衛生局接文後立即簽辦，並在7/17決行，裁罰業者6萬元。

五、由於7/15業者僅交出訂房名單，經縣府一再催促，才於7/16下午5時由蔡姓經理將入住名單送到縣府，在業者簽名的調查報告中，業者稱餐廳有一、二樓，十餘人有人在一樓用餐，也有在二樓，過程中進進出出，因此，縣府必須就此一部分進行入住者的訪談，以釐清事實。

六、縣府重申，從接獲檢舉的第一時間就錄案，交相關單位處理，也立刻稽查舉發，請外界不要在未經求證情況下，任意污衊縣府公務同仁的努力，該案不會因為涉及任何人、任何狀況就特別辦或不辦，一定會持續依法查辦，如有違法也一定會開罰！

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