苗栗民宅火警濃煙直竄樓上　妙齡女冷靜「關門阻隔」成功自救

▲苗栗縣竹南鎮18日下午發生一起民宅火警，1名20歲女子冷靜躲到3樓陽台並關門阻濃煙，成功挽救自己一命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮18日下午發生一起住宅火警，消防人員抵達時發現起火點在1樓，但濃煙直竄整棟民宅；隨後消防局接獲1名陳姓女子（20歲）來電，表示自己躲在3樓房間內待救援，消防人員立刻搜索3樓，果然在後陽台找到這名女子，因為她冷靜關門阻隔濃煙，成功救自己一命。

苗栗縣政府消防局第二大隊大隊長曹春風表示，18日下午3時34分接獲通報稱，在竹南鎮中美里1棟4樓透天厝發生火警，消防局立即派遣7車18人前往救援。抵達時發現起火點在1樓，陣陣濃煙也直竄樓上，消防人員立即佈水線搶救，這時消防局忽然接獲女子來電，說自己躲在3樓陽台外，趕快派人救援。

▲起火點位於1樓處，陣陣濃煙也沿著樓梯間直竄整棟民宅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防人員將2樓門窗打開進行水力通風排煙，果然發現陳女受困3樓陽台，所幸意識清楚，救護人員也趕緊將她送往 醫院檢查；曹春風強調，火警發生時，陳女眼見濃煙從樓梯間向上竄，正在3樓的她往下逃生已不可能，遂冷靜跑到陽台並關門阻隔濃煙，撥打119告知受困正確位置，才讓消防搜救組快速順利救出未受傷，此為成功獲救關鍵。

曹春風也呼籲，火災發生時請盡速撥打１１９求救，報案內容應詳細告知現場人事時地物，及是否有人員受困情形，以利救災人員現場情資蒐集。

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